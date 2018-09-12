Малайзия собирает средства для БАПОР

Малайзия в субботу объявила общенациональную кампанию по сбору средств для БАПОР, чтобы заполнить пробел в финансировании, вызванный сокращением финансирования со стороны США.

Кампания «направлена ​​на мобилизацию ресурсов для БАПОР в то время, когда агентство сталкивается с беспрецедентным финансовым кризисом, после того, как США, ведущий донор агентства, объявили о своем решении больше не финансировать его», - говорится в пресс-релизе БАПОР.

Выступая на стартовом мероприятии, вице-премьер-министр Малайзии доктор Ван Азиза сказала: «Недавнее сокращение финансирования БАПОР подрывает услуги в области образования, здравоохранения и других спасательных услуг для уязвимых палестинских беженцев». Она призвала малайзийцев «присоединиться к этим усилиям, ибо «независимо от того, насколько он мал, ваш вклад может иметь большое значение для людей, у которых ничего нет».

В мероприятии, которое прошло в столице Малайзии Куала-Лумпуре, приняли участие сотни людей из государственного и частного секторов Малайзии. Глава кампании БАПОР «Достоинства бесценно», Абдирахман Айнте, рассказал, что «кампания в Малайзии завершает месяцы двусторонних дискуссий между правительством Малайзии и БАПОР».

Малайзия имеет долгую историю поддержки палестинского дела. В августе министерство иностранных дел Малайзии осудило задержание активистов Флотилии свободы (один из которых был малайзицем), а в апреле Малайзия назвала нападение Израиля на участников Великого марша возвращения в Газе, «совершенно невостребованным и неприемлемым». В заявлении министерства иностранных дел говорилось, что «Малайзия самым решительным образом осуждает агрессию Израиля в отношении палестинцев, участвующих в мирном Великом марше возвращения» и «призывает международное сообщество действовать оперативно и решительно, чтобы избежать дальнейшей потери жизни палестинцев».