США обсуждают возможные санкции против Китая за преследование уйгуров

По словам нынешних и бывших американских чиновников, администрация Трампа рассматривает вопрос о санкциях против китайских высокопоставленных должностных лиц и компаний, чтобы наказать задержание Пекином сотен тысяч этнических уйгуров и других мусульманских меньшинств в крупных лагерях «перевоспитания».

Экономические санкции стали бы одним из первых случаев, когда администрация Трампа принимает меры против Китая из-за нарушений прав человека. Должностные лица США также стремятся ограничить американские продажи технологий наблюдения, которые китайские агентства безопасности и компании используют для наблюдения за уйгурами по всему северо-западному Китаю.

В течение нескольких месяцев среди чиновников в Белом доме, казначействе и государственном департаменте велись дискуссии о том, чтобы ввести санкции против Китая за его обращение с мусульманскими меньшинствами. Но они получили настоятельную необходимость две недели назад, когда члены конгресса попросили государственного секретаря Майка Помпео и министра финансов США Стивена Мнучина ввести санкции в отношении семи китайских чиновников.

До сих пор президент Трамп в значительной степени сопротивлялся наказанию Китая за нарушение прав человека или даже обвинению его в широко распространенных нарушениях. Если они будут одобрены, штрафные санкции будут подпитывать уже ожесточенное противостояние с Пекином в отношении торговли и давления на ядерную программу Северной Кореи.

В прошлом месяце панель Организации Объединенных Наций уже столкнулась с китайскими дипломатами в Женеве по поводу задержаний уйгуров. Лагеря для китайских мусульман стали объектом растущей международной критики и многочисленных сообщений.

Правозащитники и юристы говорят, что массовые задержания в северо-западном регионе Синьцзяна являются худшими коллективными нарушениями прав человека в Китае за десятки лет. С момента вступления в должность в 2012 году президент Си Цзиньпин руководит Китаем посредством жесткого авторитарного курса, который включает в себя усиление репрессий в отношении крупных этнических групп в западном Китае, в частности уйгуров и тибетцев.

В воскресенье Human Rights Watch опубликовала подробный отчет, в котором сделан вывод о том, что масштаб нарушений прав человека в Синьцзяне был не видан в Китае со времен культурной революции 1966-1976 годов. Доклад, основанный на интервью с 58 бывшими жителями Синьцзяна, призывает другие страны наложить санкции на китайских чиновников, отозвать визы и контролировать экспорт технологий, которые могут быть использованы для злоупотреблений.

«Масштабы этого - массивны», - сказал сенатор Марко Рубио, республиканец из Флориды, о лагерях для мусульман. «Это связано не только с запугиванием людей в политической речи, но и с желанием лишить людей своей идентичности - этнической идентичности, религиозной самобытности - в масштабах, которые я не уверен, что мы видели в современную эпоху».

Как сообщает New York Times, многие официальные лица в Вашингтоне сравнивают происходящее в СУАР с преследованием мусульман-рохинджа в Мьянме, и прямо называют это геноцидом.

Мы неоднократно писали о положении уйгуров в СУАР. Однако, интересно отметить, что дискуссии в США о массовых задержаниях в Синьцзяне расходятся с приоритетами Дональда Трампа, который редко выступал с заявлениями, критикующими иностранные правительства за нарушения прав человека или антилиберальную политику, и на самом деле высоко оценивает авторитарных лидеров, в том числе китайского руководителя.

Но администрация Трампа столкнулась с Китаем по экономическим вопросам - две страны находятся в середине продолжительной торговой войны. И это может побудить его действовать. Как минимум один случай, когда США применили исполнительный приказ, связанный с Законом Магнитского, чтобы наложить санкции на китайского чиновника, известен. В декабре Белый дом объявил о санкциях против Гао Яна, который был начальником районной полиции в Пекине, когда известный правозащитник умер в заключении.