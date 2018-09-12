Турция помогает индейцам-мусульманам Мексики

Стремясь связаться с небольшими мусульманскими общинами по всему миру, государственное турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TİKA) предлагает помощь мусульманам из числа коренных народов Мексики. Их сообщество сосредоточено в сельских районах штата Чьяпас. Коренные американцы, которые приняли в Ислам в основном в последние десятилетия, живут за счет рабочих мест с небольшим доходом. Некоторые продают одежду, которую они шьют для туристов, в то время как другие зависят от животноводства.

TİKA пожертвовала индейцам швейные машины и коров, а также организовала швейную мастерскую для женщин. Агентство также регулярно предоставляет продовольственную помощь во время мусульманского поста в Рамадан и организует ифтары для мусульман.

В гористой местности недалеко от Сан-Кристобаль-де-Лас-Касас проживает около 400 мусульман цоциль, коренных жителей майя, население которых сосредоточено в высокогорье Чьяпаса. Женщины делают традиционные платья для продажи туристам, а швейная мастерская, созданная TİKA, дает им поддержку и дополнительный доход для каждого домашнего хозяйства в этом бедном сообществе, где массовые обращения в Ислам начались в 1980-х годах. Большинство людей являются новообращенными из христианства, и все они являются частью большей мусульманской общины Мексики, насчитывающей около 5000 человек — незначительное меньшинство в стране с населением в 130 миллионов человек.

Ранее TİKA также оказывало помощь Мексике после череды землетрясений, которые потрясли страну с сентября 2017 года. За этот поступок агентство получило благодарственное письмо от президента Мексики. В августе турецкое агентство приступило к строительству в медицинском центре в штате Оахака.

TİKA также открыла библиотеки в школах Чиапаса прошлым летом и создала две теплицы, которые будут обеспечивать едой до 300 000 человек в год в районе Изтапалапа в Мехико.