Узбекского имама уволили за призыв жаловаться президенту на притеснение мусульман

Оппозиционные ресурсы Узбекистана сообщают, что имам-хатиб мечети «Омина» Юнусабадского района Ташкента Фазлиддин Шахобиддин угли (Фазлиддин Парпиев) был уволен со своей должно 8 сентября за то что выступил против ограничений на хиджабы и призывал мусульман бороться за свои права.

Как сообщают, комиссия по этике мусульманского совета Узбекистана рекомендовала уволить имама на основании пункта 2 статьи 100 Трудового кодекса, то есть, за «несоответствие работника выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния здоровья». Документ об увольнении подписал муфтий Узбекистана Усман Алимов.

В нашумевшей проповеди, распространившейся в соцсетях, имам Фазлиддин Парпиев осудил давление на мусульман из-за ношения хиджабов женщинами и отращивания бороды мужчинами. Он призвал мусульман обратиться с просьбой к президенту республики через его виртуальную приемную, чтобы пожаловаться на тяжелое положение.

Парпиев заранее рассказал своим родным и журналистам, что планирует подвергнуть критике религиозную политику в Узбекистане.

Запись проповеди, выложенная на странице Парпиева в Facebook, уже скоро была удалена. А 9 сентября имам сообщил, что его уволили с должности.

Фазлиддин Парпиев родился в Андижане, учился в Исламском университете в Медине в 2005-2011 годах и в 2012-2016 годах в Ташкентском исламском институте имени Имама Бухари. Имамом ташкентской мечети «Омина» он был назначен всего месяц назад.

Напомним, что девять религиозных активистов и блогеров были задержаны накануне этой проповеди за критику официальной политики и запрета на ношение хиджабов.

Борьба с хиджабами активизировалась в Узбекистане после взрывов в Андижанской области в 2009 году, за ношение религиозной одежды в общественных местах были предусмотрены штрафы и административные аресты.