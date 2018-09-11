Израиль запретил Ахед Тамими выезжать за границу

В минувшие выходные Израиль запретил несовершеннолетней палестинской активистке Ахед Тамими и ее семье выезжать за границу, чтобы встретиться с европейскими правозащитными группами.

Отец Ахед Басем Тамими рассказал агентству «Анадолу», что семья планировала отправиться в Европу через Иорданию, чтобы Ахед могла поговорить о палестинском движении сопротивления и о своем опыте содержания в израильской тюрьме. Обращаясь к «Гаарец», Бассем объяснил, что члены семьи были приглашены правозащитными группами для участия во встречах в Европе, причем поездка должна была растянуться на 20 дней, а Ахед должна была выступить в Бельгии, Франции и Испании.

Семья планировала отправиться в пятницу утром, но израильские власти отказали им в этом. Семья Тамими был проинформирована о решении палестинскими чиновниками в совместном израильско-палестинском окружном комитете по координации и связям, которые подчеркнули, что это решение было принято их израильскими коллегами. В документе добавлено, что «израильские органы безопасности сообщили «Гаарец», что Тамими, ее родители и один из ее братьев могут въезжать исключительно в Израиль. Однако другой источник безопасности подтвердил заявление семьи и сказал «Гаарец», что решение было принято [израильской разведкой] Шин Бет».

Хотя Израиль не представил каких-либо оснований для запрета на поездку Тамими, этот шаг естественно интерпретируется как попытка заставить замолчать Ахед, которая стала всемирно известной после ее ареста в декабре 2017 года.

Ограничения на передвижение и выезд за границу часто используются Израилем для наказания и контроля над палестинцами. Израильская правозащитная организация B'Tselem утверждает, что «ограничение движения является одним из основных инструментов, используемых Израилем для обеспечения соблюдения режима оккупации. Израиль налагает ограничения на передвижение палестинцев на Западном берегу и поездки между ним и сектором Газа, в Восточный Иерусалим, Израиль и за границу». Наблюдая за контрольно-пропускным пунктом Наби Салех, B'Tselem подчеркивает постоянное присутствие сторожевой башни, укомплектованной израильскими солдатами, металлических ворот и бетонных блоков. B'Tselem также отмечает, что для контрольно-пропускного пункта Наби Салех нет установленного графика, то есть он может быть открыт и закрыт по прихоти израильских сил.