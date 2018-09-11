Бомбардировки Идлиба уже сделали беженцами больше 30 000 человек

Организация Объединенных Наций заявила в понедельник, что более 30 000 человек бежали от интенсивной бомбардировки в Идлибе, тем самым предупреждая, что крупное наступление может создать «худшую гуманитарную катастрофу» этого века.

По словам местных наблюдателей, в результате взрывов было убито не менее девяти мирных жителей.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за неделю после возобновления воздушных ударов в провинции 30 542 человека были вынуждены покинуть свои дома. Примерно половина этого числа переехала в лагеря.

Ухудшение ситуации в северной Сирии вызвало резкое предупреждение в понедельник от нового гуманитарного руководителя ООН.

«Должны быть способы решения этой проблемы, которые не превратят Идлиб в ближайшие месяцы в самую тяжелую гуманитарную катастрофу с самой большой потерей жизни в XXI веке», - сказал Марк Лодок, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарных вопросов.

По оценкам ООН, около 800 000 человек могут быть перемещены на ранних этапах асадисткого наступления на Идлиб.

Большинство из них будут бежать дальше на север в районы, расположенные ближе к турецкой границе, но гуманитарные группы уже изо всех сил пытаются обеспечить до трех миллионов гражданских лиц, которые живут в провинции, половина из которых в свое время бежали из других районов страны.

Гуманитарные группы предупреждают, что такое большое перемещение людей может сокрушить их усилия по удовлетворению текущих потребностей в провинции.

«Мы очень активно готовимся к тому, что гражданское население перемещается в огромных количествах по нескольким направлениям. Мы крайне встревожены ситуацией из-за количества людей и уязвимости людей», - сказал Локок.