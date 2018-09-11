Youtube закрывает асадитские каналы

YouTube заблокировал аккаунты по меньшей мере трех пропагандистских помоек, которые еще известны как «средствами массовой информации правительства Сирии», спустя несколько недель после сообщения, согласно которому каналы нарушали санкции США и получали доход от рекламы.

Самый популярный в мире видео-сервис, похоже, приостановил аккаунты САНА (Сирийское арабское информационное агентство — официальное агентство Дамаска), министерства обороны и администрации президента Сирии.

Все три аккаунта в понедельник показывали сообщение - «Эта учетная запись была приостановлена из-за юридической жалобы» или «Эта учетная запись была приостановлена из-за нарушений Условий обслуживания YouTube».

Дамасский канал Sana TV также, похоже, был заблокирован с сообщением: «Эта страница недоступна. Простите, попробуйте найти что-то еще».

Этот шаг происходит через несколько недель после того, как онлайн-новостной сайт TomoNews показал, что правительственные аккаунты генерируют доход от рекламы в нарушение санкций США.

Согласно решению Вашингтона, санкции США запрещают американским компаниям предоставлять услуги Сирии (то есть, асадитам) без получения лицензии от департамента казначейства.