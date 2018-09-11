США объявили войну Международному уголовному суду

США пригрозили в понедельник арестовать и наказать судей и других должностных лиц Международного уголовного суда, если он посмеет обвинить какого-либо американца, который служил в Афганистане, в совершении военных преступлений.

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон назвал орган по правам человека в Гааге «неподотчетным» и «совершенно опасным» для Соединенных Штатов, Израиля и других союзников и сказал, что любое дело в отношении военных США будет «совершенно необоснованным, бездоказательных расследованием».

«Если суд придет к нам, Израилю или другим союзникам США, мы не будем сидеть спокойно», - сказал Болтон.

Он сказал, что США готовы вводить финансовые санкции и уголовные обвинения в отношении должностных лиц суда, если они будут действовать против любых американцев.

«Мы запретим их судьям и прокурорам въезжать в США. Мы наложим санкции на их средства в финансовой системе США, и мы будем преследовать их в уголовной системе США», - сказал он.

«Мы сделаем то же самое для любой компании или государства, которые помогают расследованию в отношении американцев в МУС», - сказал он.

Болтон сделал свои замечания в ходе выступлении в Вашингтоне перед Федералистским обществом, мощной юридической консервативной ассоциацией.

Болтон указал на просьбу прокурора МУС в ноябре 2017 года открыть расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных военными США в Афганистане.

По его словам, ни Афганистан, ни какая-либо другая правительственная сторона в Римском статуте МУС не просили провести расследование. Болтон сказал, что МУС может официально раскрыть расследование «в любой день».

Он также ссылается на недавний шаг палестинских лидеров по привлечению израильских чиновников в МУС за нарушения прав человека.

«США будут использовать любые средства, необходимые для защиты наших граждан и наших союзников от несправедливого судебного преследования этим незаконным судом», - сказал Болтон.

«Мы не будем сотрудничать с МУС. Мы не будем оказывать помощь МУС. Мы, конечно же, не примем участие в МУС. Мы позволим МУС умереть самостоятельно».

Таким образом, Международный уголовный суд стал очередным международным институтом, который администрация Трампа решила смешать с грязью. Видимо на очереди ООН.