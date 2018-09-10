Странная смерть абхазского премьер-министра Геннадия Гагулия

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП в Гудаутском районе республики, сообщает Интерфакс.

Как сообщается, в Примерно в 23:00 8 сентября на дороге Псоу — Сухум в кортеж Гагулии врезался автомобиль ВАЗ-2109, который выехал на встречную полосу. В результате ДТП Гагулия получил перелом основания черепа и умер на пути в больницу. При этом, водитель и охранник Гагулии хоть и были госпитализированы, но серьезных травм не получили, и скоро выписались из больницы. Президент Абхазии Рауль Хаджимба, ехавший в одной колонне с Гагулией, был свидетелем аварии, но сам не пострадал.

МВД Абхазии позже сообщило, что задержанный водитель автомобиля ВАЗ-2109 находился под воздействием наркотиков. Прокуратура уже возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшем смерть.

Почему же смерть Гагулии странная, хотя казалось бы тут все очевидно? Во-первых, ДТП, при котором водитель наркоман врезается в правительственный кортеж, собравший все руководство страны, заурядным никак не назовешь. Меры безопасности, вроде перекрытого движения, должны приниматься даже в Абхазии (или тем более в Абхазии, учитывая бурную новейшую историю республики).

Во-вторых, нельзя не заметить, как российские протектораты на пост-советском пространстве охватила прямо таки эпидемия смертей среди руководителей этих протекторатов. Самая громкая такая смерть в последнее время это безусловно подрыв донецкого гауляйтера в кафе с многоговорящим названием «Сепар».

Еще интересная деталь — буквально за день до ДТП представительная делегация из Абхазии, с участием Гагулии, Хаджимба, а также других министров, находилась с официальным визитом в Дамаске. У Абхазии с Сирией много общего, но один из животрепещущих вопросов — возвращение на историческую родину потомков черкесов-мухаджиров. В свое время они бежали из Абхазии от наступающей российской армии, теперь многие из них стали беженцами снова и готовы спасаться от войны в про-российской Абхазии. Но возвращение черкесов-мухаджиров, с их памятью о геноциде, это как раз то, что совсем не нравится Москве...