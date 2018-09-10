В столице Ливии напали на штаб Национальной нефтяной компании

По словам свидетелей, несколько вооруженных людей напали на штаб-квартиру Национальной нефтяной корпорации (ННК) в столице Ливии, было слышно несколько взрывов.

Огонь можно было услышать, когда силы безопасности, связанные с правительством Триполи, прибыли в историческое здание, расположенное в центре Триполи.

«Три или пять боевиков стреляли по зданию», - сообщил сотрудник ННК агентству Рейтер, рассказав, что он выпрыгнул из окна, чтобы убежать. «Несколько человек были ранены или убиты».

Пока что никто не взял на себя ответственность за нападение, а тем временем пожарные и машины скорой помощи к зданию ННК.

Само здание ННК покрыто главным образом стеклом, и свидетель рассказал, что несколько человек были ранены разрушенными окнами.

Свидетели сказали, что силы безопасности разбивали окна, чтобы сотрудники могли сбежать.

Дым можно было увидеть, когда силы безопасности заняли позиции вокруг офисов в центре Триполи, а окружающие дороги были оцеплены.

Сотрудник из отеля рядом с офисами ННК сказал, что слышал около пяти взрывов.

В соцсетях выкладывают фотографии раненых, которые были вывезены с места происшествия и сил безопасности, которые блокировали дороги вокруг штаб-квартиры.

Триполи периодически сотрясают столкновения между бойцами соперничающих группировок.