Турция укрепляет свое присутствие в Идлибе

Сообщается, что еще один конвой турецких военных машин пересек границу с провинцией Идлиб в воскресенье. В его составе до 300 единиц бронетехники - танки, БМП, а также реактивные системы залпового огня (РСЗО) - сообщил проасадовский Al-Masdar

За последние 10 дней в северную Сирию вошел ряд подобных конвоев с оружием и бронемашинами, чтобы укрепить 12 наблюдательных пунктов, укомплектованных турецкими солдатами.

Эти форпосты, расположенные в районах повстанцев в западных районах Алеппо, северных провинциях Хама и Идлиб, были созданы в соответствии с соглашениями об эскалации, достигнутыми Турцией, Ираном и Россией.

«Эти подкрепления являются признаком того, что Турция очень серьезно относится к проблеме Идлиба, и она не собирается легко закрывать глаза на любой военный проект России, режима или Ирана», - сказал Галип Далай, директор стамбульского Форума Шарк.

Далай говорит, что Турция не выведет свои войска с наблюдательных пунктов в ближайшее время, если только не достигнет соглашения с Россией, Ираном и Асадом.

«На этом этапе я не вижу существующей сделки», - сказал он. «В течение этого периода целенаправленные нападения будут продолжаться ... но не будут создавать больших волн беженцев».

Кроме того, ряд источников в сирийской оппозиции сообщает, что Турция начала передавать оружие и боеприпасы оппозиционным фракциям.

Турции, разместившая уже более трех миллионов сирийских беженцев, стремится избежать полномасштабного наступления асадитских войск. Однако ее призыв к прекращению огня был отклонен Россией в пятницу на саммите в столице Ирана Тегеране.

Выступая перед журналистами в воскресенье, Сулейман Сойлу, министр внутренних дел Турции, предупредил о возможности массового перемещения беженцев в случае крупномасштабного военного наступления на Идлиб.

«Мы заботимся о гуманизме, и мы не сдадимся. Мы не будем нести ответственность за волну миграции в случае возможных атак [на Идлиб]», - сказал Сойлу.

В северо-западной провинции, граничащей с Турцией, проживает около трех миллионов человек, половина из которых уже являются внутренними беженцами.

Сойлу добавил, что за последние два года в свои дома вернулись 255 300 сирийцев, в том числе 160 000 человек, которые отправились в район «Щита Евфрата» в северной провинции Алеппо.

Тем временем в воскресенье асадиты бомбили деревни в южной части Идлиба и на севере Хамы, используя бочковые бомбы, артиллерию и самолеты. По словам представителя «Белых касок» двое детей (один из них младенец) были убиты в деревне Хабиит на юге Идлиба.

Еще трое, включая одного из офицеров повстанцев, были убиты в результате воздушных налетов и обстрелов северной провинции Хама.

Абдуль-Карим ар-Рахмун, член «Белых касок» на севере Хамы, сказал, что около половины местного населения покинули малонаселенный регион, чтобы избежать бомбардировки.

По словам активистов, в некоторых случаях люди покидают свои деревни рано утром и возвращаются после захода солнца, когда прекращаются бомбардировки.