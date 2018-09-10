США прекратили финансирование для палестинских больниц

США прекратили одну из последних оставшихся программ помощи палестинцам, что повлияет на тяжело больных пациентов, включая жертв рака и детей с серьезными заболеваниями.

Решение Вашингтона в субботу об отмене финансовой помощи в размере 25 млн. долларов США сети из шести больниц в оккупированном Восточном Иерусалиме подверглось резкой критике со стороны палестинских лидеров и чиновников здравоохранения, которые назвали это «жестоким» и «необоснованным» актом «политического шантажа».

Прекращение помощи случилось через несколько месяцев после того, как президент Дональд Трамп, чья администрация все еще не представила долгожданный мирный план палестино-израильского конфликта, призвала провести обзор помощи США Палестинской администрации (ПА).

«В результате этого обзора, по указанию президента, мы перенаправим примерно 25 млн долларов, которые первоначально были запланированы для сети больниц Восточного Иерусалима. Эти средства пойдут на приоритетные проекты в других местах», - заявил Государственный департамент США в в субботу.

До сих пор американские средства позволяли палестинцам получать специализированное лечение, такое как кардиохирургия, интенсивная терапия новорожденных, лучевая терапия или педиатрический диализ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эти виды лечения больше недоступны на оккупированном Западном берегу или в секторе Газа.

В интервью «Аль-Джазире», высокопоставленный чиновник, работающий в сети больниц в Иерусалиме, назвал решение США «бесчеловечным и жестоким» и призвал международное сообщество вмешаться.

«Мы единственная организация, которая предоставляет критические медицинские услуги, недоступные в других местах в Палестине», - сказал Валид Наммур, главный исполнительный директор Госпиталя Августа Виктория в Иерусалиме.

ПА также назвала этот шаг «бесчеловечным и безнравственным действием».

«Это не формула миростроительства. Это совершенно бесчеловечное и безнравственное действие, которое принимает израильский правый нарратив, чтобы наказать палестинских граждан и поставить под угрозу их права на независимость», - сказал Ахмад Шами, пресс-секретарь президента ПА Махмуда Аббаса.

«Такой акт политического шантажа противоречит нормам человеческой порядочности и нравственности», - добавил Ханан Ашрави, член Исполнительного комитета Организации освобождения Палестины.

Прерывание помощи произошло в условиях вакуума мирных усилий на Ближнем Востоке, когда администрация США настаивает на работе над мирным планом, который обсуждался месяцами. Трамп поручил своему зятю Джареду Кушнеру и юристу Джейсону Гринблатту подготовить проекты мирных предложений.

В прошлом месяце администрация Трампа закончила экономическую помощь Западному берегу и сектору Газа на сумму 200 млн долларов.

Неделю спустя США прекратили все финансирование Агентства Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), которое предоставляет столь необходимые услуги палестинцам как внутри, так и за пределами оккупированных территорий.

Отметим одну деталь. Даже по названиям больниц («Госпиталь Святого Иоанна» и т. д.) можно легко понять, что сеть этих больниц является христианской по сути (хотя большинство пациентов — мусульмане). Например, госпиталь Августы Виктории в Иерусалиме, о котором упоминалось выше, относится к Всемирной лютеранской федерации, а его исполнительный директор — Валид Наммур — сам палестинский беженец из западного Иерусалиме, христианин судя по всему, и знаменитый ученый, преподававший в американском университете Джорджа Вашингтона. А глазной госпиталь имени Святого Иоанна относится к знаменитому ордену иоаннитов (госпитальеров). То есть, это христианские госпитали, имеющие израильскую лицензию, но культурно палестинские.

«Культурно палестинские» - этого достаточно, чтобы толпа про-израильских пропагандистов с пеной у рта утверждала сегодня, чтобы якобы деньги, выделяемые на палестинское здравоохранение, тратятся «исламистскими боевиками» на терроризм.

С другой стороны, это очевидное свидетельство того, что в марше т. н. «иудео-христианской цивилизации» христианство уже давно не на первом месте (палестинские христиане вообще никогда не учитываются). Впервые с 19 века, вероятно, у США больше нет никаких цивилизационных (в том числе миссионерских) задач на Ближнем Востоке.