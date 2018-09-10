Иранская война с курдами: казнь активистов и нападение на Иракский Курдистан

Иран казнил трех курдов, обвиненных в принадлежности к вооруженной группе и участии в нападениях на гражданских лиц и силовиков в курдском регионе западного Ирана, сообщила в субботу служба новостей судебных органов.

Казни состоялись, несмотря на призыв двух специальных докладчиков ООН по правам человека, Джавайда Рехмана и Агнес Калламар, заявивших, что мужчинам не дали справедливого судебного разбирательства, отложить на неопределенное время.

Amnesty International заявила, что после ареста обвиняемым отказали в доступе к своим адвокатам, при этом к ним применяли пытки, чтобы выбить показания.

«Мы в ужасе от новостей о том, что иранские власти казнили этих людей, несмотря на широкое осуждение их смертных приговоров и призывы экспертов ООН по правам человека и других органов прекратить их казни», - сказал Филипп Лютер, директор по исследованиям Amnesty International на Ближнем Востоке и в Северной Африке, говорится в заявлении в субботу.

Информационная служба судебной системы Ирана «Мизан» сообщила, что Локман Моради и Занар Моради были обвинены в совершении нападения в западном городе Мариван в июле 2009 года, в результате которого погибли три человека, в том числе сын видного муллы.

Рамин Хоссейн Панахи был обвинен в нападении на силовиков в городе Санандадж в июне 2017 года.

Иран имеет один из самых высоких показателей смертных казней в мире. По данным Amnesty International, в Иране был проведен 51 процент всех зарегистрированных казней в 2017 году.

Тем временем, сам Иран не гнушается нападать на курдов в другой стране.

Так, в субботу Иран напал на базу иранской курдской оппозиционной группы в северном Ираке, убив по меньшей мере 11 человек и ранив еще больше, заявили иракские курдские чиновники.

Демократическая партия иранского Курдистана (ДПИК), вооруженная оппозиционная группа, борющаяся за большую автономию курдской общины Ирана, опубликовала фотографии и видео взрывов, а также раненых в штаб-квартире в Койе в полуавтономном регионе Курдистана в Ираке.

«Согласно первоначальным сообщениям, 11 человек были убиты и от 20 до 30 ранены», - сказал генерал-майор Джаббар Явар, представитель иракских курдских сил безопасности.

«Удар был направлен на конференцию, проводимую политическим кабинетом партии сегодня утром».

Он сказал, что удар пришел с территории Ирана, но пока не определили, были ли это воздушные удары или наземные обстрелы.

ДПКИ заявляет, что «Иран использовал ракеты дальнего действия в скоординированном нападении на базы ДПКИ и соседние лагеря беженцев».

Генерал Явар сказал, что район, попавший под обстрел, включал в себя жилой комплекс для семей членов партии.

Иран в прошлом неоднократно обстреливал вооруженные курдские оппозиционные группы, базирующиеся в Ираке.

В пятницу ДПКИ заявила, что в четверг она также подверглась обстрелу, но не сообщили о жертвах.

Региональное правительство Курдистана осудило обстрел в субботу, заявив, что следует соблюдать законы и территориальную целостность Курдистана.