Саудовская Аравия призналась в убийстве гражданских в Йемене

Саудовская Аравия призналась в убийстве мирных жителей в Йемене во второй раз в этом месяце, сообщает официальное информационное агентство Саудовской Аравии. Убийства были совершены в результате нападения 23 августа на транспортное средство в южной провинции Худайда, в результате чего погибло около 26 женщин и детей.

«По результатам всестороннего обзора ... возможно, имелись сопутствующий ущерб и жертвы среди гражданского населения», - сказал полковник Турки аль-Малики в официальном заявлении.

«Все документы, касающиеся этого инцидента, были переданы Объединенной группе по оценке инцидентов в ожидании оценки и объявления результатов», - добавил он, не уточняя, чем они могут быть.

В минувшую субботу саудиты признались в совершении рейда 9 августа, в результате чего погибло около 51 человека, в том числе 40 детей в северном Йемене, Саада.

Алистер Берт, государственный министр Великобритании по Ближнему Востоку в министерстве иностранных дел и по делам Содружества, намекнул, что такое поведение саудитов может быть результатом давления Лондона. Он сказал Guardian, что признание Саудовской Аравии «почти беспрецедентно с точки зрения признания ошибки и указания на то, где эта ошибка. Я думаю, что рука Соединенного Королевства может быть замечена в работе, которую мы проводили с коалицией с течением времени, чтобы обеспечить надлежащую подотчетность, если все пошло не так».

Кроме того, такое признание может быть результатом предупреждения от США, которые обещали сократить военную и разведывательную поддержку, если саудовцы не продемонстрируют попытку снижения числа жертв среди гражданского населения.

Напомним, что США обеспокоились этим вопросом после катастрофического удара по школьному автобусу, в результате которого в прошлом месяце погибло 40 детей. Эксперты заявили, что бомба, использованная в нападении, была продана Саудовской Аравии в рамках санкционированной правительством США сделки с оружием.

В конце прошлого месяца экспертная группа ООН заявила, что воздушные удары возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене привели к тяжелым жертвам среди гражданского населения, а некоторые могут быть квалифицированы как военные преступления.