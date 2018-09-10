Дагестан - это надолго

Вчера, 9 сентября в РФ прошли выборы глав регионов. В частности, в СКФО прошли выборы глав Ингушетии и Дагестана.

Пересидеть не получилось

Победа Владимира Васильева в Дагестане и Юнусбека Евкурова в Ингушетии ни у кого не вызывала сомнений. На их назначение поочерёдно также прибыл полпред президента России в СКФО Александр Матовников, показав тем самым значимость этих выборов (или скорее - главных кандидатов) для Кремля. Однако до окончательного утверждения кандидатов на должности глав республик сохранялась неопределённость по отношению как к Васильеву, так и Евкурову.

В отношении Евкурова это объяснялось тем, что до последнего были сомнения, что главу Ингушетии допустят на третий срок. Сомнения в первую очередь поддерживались ожиданиями оппозиционных сил Республики, для которых третий срок Юнусбека Бамматгиреевича может стать роковым.

С кандидатурой Васильева было ещё сложнее. В пришедшем на смену отправленному в отставку Рамазану Абдулатипову в октябре 2017-го многие видели в нем временную фигуру до избрания нового главы Республики. В Дагестане Владимира Абдуалиевича воспринимали в роли транзитёра, который до выборов главы РД зачистит дагестанское поле от влиятельных кланов. Все эти годы основные фигуры дагестанской политики (многие из которых уже под следствием) ощущали себя реальными хозяевами Дагестана, чья живучесть обеспечивалась в том числе денежными подношениями в Москву своим кремлёвским покровителям. В такой атмосфере для многих акул дагестанского истеблишмента было важно остаться на плаву до сентября, где на выборах, по их ожиданиям, победил бы "свой" дагестанец, с которым они смогли бы договориться. Как это бывало со всеми предыдущими главами Республики.



Ощущение, что Васильев в Дагестане надолго, стало заметно после прихода в Дагестан на должность Председателя правительства РД Артёма Здунова в феврале 2018-го года. Намерения Васильева задержаться в Дагестане стали понятны в конце мая, когда глава Дагестана сам озвучил вопрос, заданный ему в кулуарах министром здравоохранения РД:

«Министр спросил меня: «А вы надолго?» Я хочу сказать всем: я буду здесь до тех пор, пока меня поддерживает президент России и большинство народа Дагестана».

Спустя месяц, уже в конце июня, Владимир Васильев прямо озвучил своё намерение стать кандидатом на пост главы Дагестана.

«Со мной пришла Россия»

Владимир Васильев и Сергей Шойгу в Каспийске

Период Васильева в статусе "врио" показал повышенное внимание к Дагестану, как со стороны СМИ, так и со стороны федеральной власти. За это время Дагестан посетили специалисты различных федеральных ведомств с целью проверок и наведения порядка в работе правоохранительных органов, налоговых сборов, электроснабжения. Но особенно значимо, что в Дагестан прилетали Генпрокурор РФ Юрий Чайка, Председатель СКР Александр Бастрыкин, полпред президента в СКФО Александр Матовников, министр Обороны Сергей Шойгу и даже президент страны Владимир Путин.



Это отметил и сам Владимир Васильев в своей предвыборной речи перед депутатами Народного собрания Дагестана:

«Год назад здесь я сказал, что со мной пришла Россия. И это не просто метафора».

Что же будет с Дагестаном дальше? По информации инсайдерских источников ГИ, некоторые посадки и отправки на заслуженную пенсию некоторых высокопоставленных лиц РД были специально отложены, пока не пройдут выборы главы РД.

Как сообщают источники ГИ, не будет прекращена и политика "варягизации" Дагестана. Так, Владимир Путин уже назначил на должность заместителя министра МВД РД - начальника полиции Дмитрия Гутыря. Как поясняют источники издания, Дмитрий Гутырь поставлен на эту должность в качестве преемника главы МВД.

После проведения выборов главы РД депутатами Народного собрания, на которых Владимир Васильев набрал 77 голосов из 86, после которой было принесение присяги, Правительство РД в полном составе сложило свои полномочия. Теперь уже официально Глава Дагестана Владимир Васильев пообещал, что в новый состав Правительства РД войдут в том числе те, кто победил в кадровом конкурсе "Мой Дагестан 2018".



Из всего этого можно сделать вывод, что новая политика Москвы в отношении Дагестана - это надолго. Другое дело, что подобная практика вряд ли ограничится лишь одним субъектом СКФО.