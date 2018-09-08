Хождение по мукам через Европейский суд

28 августа 2018 года Европейский суд по правам человека постановил, что решения российских судов о запрете книг мусульманского богослова Бадиуззамана Саида Нурси из собрания «Рисале-и Нур» нарушили Европейскую конвенцию по правам человека, гарантирующую право на свободу выражения мнения, на свободу совести и религии.

Это очень большой успех, потому что на международном уровне было указано на нарушение прав российских мусульман: права на свободу совести и религии, на свободу мысли, с чем мы поздравляем всех читателей этой мусульманской литературы, а также адвокатов, которые отстаивали права и свободы в судах, всех муфтиев, учёных и экспертов, которые давали положительные отзывы на труды Бадиуззамана Саида Нурси, и всех мусульман и всех верующих, а также правозащитников и журналистов, которые объективно освещали эти события.

Европейский суд по правам человека в своем постановлении отметил, что «Саид Нурси – известный мусульманский богослов, толкователь Священного Корана, и мусульманские лидеры и религиоведы как внутри России, так и за ее пределами полагают, что его тексты носят умеренный характер и относятся к основному направлению в исламе, что они пропагандируют открытые и терпимые отношения между представителями разных религий, и что в них осуждается насилие в любой форме. Собрание «Рисале-и Нур» было написано в первой половине XX века. Оно было переведено на 50 языков и доступно во многих странах. В России, книги о которых идет речь, были доступны с 2000 года. Сторона, инициировавшая их запрет не привела никаких свидетельств тому, что их распространение привело к какой-либо религиозной напряженности или другим негативным последствиям, а уж тем более к насилию. Культурные, исторические, религиозные и иные местные особенности, устанавливающие широкие возможности для регулирования межрелигиозных отношений в национальных законодательствах, не дают, тем не менее, одной отдельно взятой стране права запрещать своим гражданам доступ к общедоступной во всем мире авторитетной религиозной литературе».

Дела о несоблюдении судами российского законодательства о свободе совести будут и впредь становиться предметом рассмотрения юристами с перспективой обращения в ЕСПЧ.

Председатель Совета муфтиев России Равиль хазрат Гайнутдин, выражая свое неприятие того, как готовился и начинался судебный процесс над религиозными книгами в 2007 г., в письме на имя Уполномоченного просил защитить мусульман и их веру от гонений, предотвратить вмешательство светского суда в проблемы духовного и вероисповедного характера. Обращает на себя внимание, что исходное в этом деле обращение прокуратуры Республики Татарстан в Коптевский районный суд (2006 г.) инкриминирует гражданам в качестве нарушения Конституции Российской Федерации и законов просто сам факт их собрания на частных квартирах для ознакомления с религиозной литературой, в том числе с богословскими трудами С.Нурси. Эти труды были признаны судом "экстремистскими" только на основе заключения социально-психологической и психолингвистической экспертизы, проведенной сотрудниками Института языкознания и Института психологии РАН. Представленные же стороной защиты многочисленные экспертные заключения российских и международных религиозных центров и богословов, светских научных центров и религиоведов были судом проигнорированы. В своем обращении 2007 г.в Коптевский районный суд Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин просил отнестись с особым вниманием и осторожностью к решению вопроса, затрагивающего религиозные права и свободы граждан и законно действующих религиозных организаций. Обращение Уполномоченного было также оставлено судом без внимания. В итоге 21 мая 2007 года Коптевский районный суд вынес решение о признании 14 книг С. Нурси «экстремистской литературой».

Кассационная инстанция оставила решение суда в силе, а верующие уведомили Уполномоченного о подготовке обращения «против Российской Федерации» в Европейский Суд по правам человека.

Я хочу отметить, что читатели "Рисале-и Нур" не являются оппозиционной силой или движением. Это обычные книголюбы, которые борются за свои права цивилизованным путём, причем готовы идти до конца. Мы вышли на такой уровень, что если не можем решать вопросы в судах внутри страны, то мы вынуждены обращаться по спорным вопросам в международные.

Да, это долгий и многострадальный путь, на котором есть много трудностей. Прошло 11 лет с момента первого обращения в ЕСПЧ, а неприятности верующих продолжаются: на данный момент 7 человек находятся в тюрьмах просто за чтение книг Нурси.

Конечно, защиты прав верующих сразу добиться невозможно, особенно в обществе, где 70 лет господствовала материалистическая идеология. К сожалению, до сих пор в судах встречаются много экспертов-атеистов, для которых «религия – опиум для народа». Им не понятно, что такое "свобода совести и мысли", но именно они проводят судебные экспертизы, которые привели к тюремным заключениям граждан России.

Я участвовал в судах, защищая эти книги в качестве исламского теолога, представителя Духовного управления мусульман. Причем данное решение ЕСПЧ вынесено и по второй жалобе, где оспаривался запрет брошюры «Десятое слово о воскресении из мертвых», также входящей в собрание книг «Рисале-и Нур». Решение о признании брошюры экстремистской было вынесено 21 сентября 2010 года. Конечно, это решение ЕСПЧ является основанием для пересмотра и исключения книг из этого списка. Основания для пересмотра судебных постановлений, вступивших в законную силу (по вновь открывшимся или новым обстоятельствам) по ГПК РФ Статья 392, Пункт 4: установление Европейским Судом по правам человека нарушения положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод при рассмотрении судом конкретного дела, в связи с принятием решения по которому заявитель обращался в Европейский Суд по правам человека. Для отмены решений и приговоров российских судов мы через адвокатов обратимся в соответствующий суд с заявлением о пересмотре данных судебных решений и приговоров.

Этот процесс должен быть формальным, потому что часть 4 статьи 15 Конституции РФ гласит: «Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора». Закон о противодействии экстремистской деятельности несовершенен. Венецианская комиссия по праву при Совете Европы от 2012 года считает, что закон нуждается в доработке, поскольку формулировки закона «О противодействии экстремистской деятельности» слишком неясны и расплывчаты, особенно в части основных понятий – таких как «экстремизм», «экстремистская деятельность», «экстремистская организация» и «экстремистские материалы», – и дают слишком широкий простор для интерпретаций и правоприменения, что приводит к произволу чиновников.

Некоторые пункты этого закона могут толковаться произвольно, результатом чего может стать нарушение прав верующих граждан и целых групп. Например, пункт о "пропаганде исключительности" – ведь представитель любой религии считает свое верование истинным, исключительным. Если бы он сомневался в истинности своей религии, то он бы не стал ей следовать.

Да, проблем ещё очень много, но это уже большая веха, большой успех, может быть поворотная точка во всей этой бесполезной, бессмысленной, непонятной борьбе с запретами религиозных книг. На сегодняшний день самое главное и важное – чтобы были как можно скорее освобождены все узники, осужденные за чтение книг Саида Нурси, потому что они находятся в тяжких условиях заключения. Также необходимо срочно пересмотреть антиэкстремисткое законодательство, ст. 280, ст. 282, ст. 282.1, ст. 282.2. УК РФ. На время пересмотра законодательства прекратить преследования по данным статьям. Вообще нужно отменить эти абсурдные статьи и списки запрещенной литературы.