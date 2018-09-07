Новые обыски у крымских татар в аннексированном Крыму

Начало сентября к Крыму ознаменовалось не только экологической катастрофой, напоминающей худшие кошмары сирийской войны, но и новыми обысками у крымских татар.

Так 4 сентбря в в микрорайоне Каменка Симферопольского района российские силовики провели обыск у крымскотатарского активиста Марлена Мустафаева. Его арестовали на 12 суток за пост на странице в Facebook с символикой организации «Хизб ут-Тахрир» (которая признана террористической в РФ, но не в Украине, США, Британии и многих других странах цивилизованного мира).

Помимо этого, в Старом Крыму силовики провели еще два обыска: в домах Заремы Куламетовой, матери крымскотатарского активиста Герая Куламетова​, и у активиста Абдуллаха Якубова. Зареме Куламетовой и ее дочери Риане присудили штраф за «распространение запрещенной символики в соцсетях». Также арестовали мужа Куламетовой – Зеккия.

Напомним, что в аннексированном Крыму российские власти регулярно практикуют массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с «Хизб ут-Тахрир».

Министерство иностранных дел Украины выразило протест и призвало международное сообщество усилить давление на Россию, дабы прекратить постоянные нарушения прав человека на аннексированном полуострове.