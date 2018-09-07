Шейх Махмуд Велитов перенес обширный инфаркт в тюрьме

Осужденный на три года по обвинению в публичном оправдании терроризма имам московской мечети «Ярдям», шейх Махмуд Велитов перенес обширный инфаркт. Об этом сообщил агентству РИА Новости его адвокат Дагир Хасавов.

"Буквально сейчас удалось переговорить с его врачом, предварительный диагноз, мой подзащитный получил обширный сердечный инфаркт, это уже третий инфаркт в его жизни", — говорит Хасавов.

По словам адвоката Велитов переведен в кардиологическое отделение городской больницы Астрахани №3 имени Кирова.

Напомним, что 23 сентября 2013 года Велитов произнес в одной из мечетей Москвы речь, "оправдывающую деятельность одного из участников организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Согласно заключению экспертизы, в этой речи содержится "совокупность психологических и лингвистических признаков оправдания террористической деятельности".

Защита справедливо отрицает это обвинение, указывая, что в молитве о прощении грехов не может быть какого-либо оправдания терроризма, а имама попросили прочесть молитву об убитом, не сообщив ему о том, что убитый был членом какой-либо организации. Тем не менее, в апреле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил имама к трем годам колонии по обвинению в публичном оправдании терроризма. Верховный суд еще рассмотрел апелляцию и подтвердил приговор.

Осуждение на несколько лет пожилого уже человека с больным сердцем за прочитанную молитву, по мнению некоторых экспертов, больше похоже на какой-то особенно изощренный медленный способ ритуального убийства. Насколько такое медленноеубийство может способствовать защите правопорядка — вопрос риторический.



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