Хан аль-Ахмар: суд Израиля одобрил снос бедуинской деревни

Верховный суд Израиля отклонил апелляции против сноса бедуинской деревни на оккупированном Западном берегу, чья судьба была предметом международной озабоченности.

Судьи поддержали приказ о сносе Хан аль-Ахмар, где около 180 человек живут в лачугах между двумя еврейскими поселениями.

Правительство Израиля говорит, что здания были построены незаконно, но палестинцы говорят, что разрешение невозможно получить.

Судебное постановление против сноса истекает в течение недели.

Организация Объединенных Наций призвала Израиль разрешить бедуинам оставаться на земле, заявив, что такие сносы противоречат международному праву.

Хан аль-Ахмар, который находится в 8 км к востоку от Иерусалима, был создан в начале 1950-х годов членами полукочевого племени, которое, по словам ООН, было перемещено из пустыни Негев на юге Израиля.

Израиль не признал Хан аль-Ахмар жилым районом после того, как он оккупировал Западный берег во время войны 1967 года и отказался подключать общину к коммунальным услугам, таким как вода и электричество.

С 2009 года жители сражались с приказами об уничтожении деревянных и гофрированных железных лачуг, в которых они живут, а также клиники, мечети и начальной школе, финансируемой из Италии.

Израильское правительство заявило, что здания были построены на государственной земле без разрешения израильских военных, которые в соответствии с соглашениеми в Осло 1993 года имеют исключительный контроль над строительством в 60% Западного берега, известных как «Область С».

Палестинцы жалуются на то, что израильские военные отказывают в подавляющем большинстве запросов на строительство палестинских зданий и говорят, что у них остается мало возможностей, кроме как строить без разрешения.

В мае Верховный суд отклонил ходатайства о предотвращении сноса в Хан аль-Ахмаре и переселении его жителей на участок, назначенный израильским правительством вблизи палестинского города Абу-Дис.

После того, как израильские военные начали подготовку к сносу в июле, жители подали новые ходатайства в Верховный суд, в том числе один из них попросил отменить первоначальный вердикт, а другой - выселение, пока они не смогут найти где им жить.



ООН ранее предупреждала, что международное гуманитарное право требует от оккупационных властей защищать население территории, на которой они находятся, обеспечивать его благосостояние и благополучие, а также уважать его права человека.

ООН запрещает любое уничтожение имущества оккупирующей державой, за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо для военных действий. Обширный снос имущества является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции и может составлять военное преступление.

По данным ООН, помимо обеспечения безопасности населения или императивных военных причин международное гуманитарное право также запрещает перемещение населения оккупированной территории без подлинно и полностью информированного согласия самого населения.

Хан аль-Ахмар является одной из 18 общин бедуинов, ООН считает, что они подвергаются риску насильственного перемещения, так как они расположены в районе или рядом с районом около Восточного Иерусалима, определенным Израилем для строительства еврейского поселения. Поселения считаются незаконными по международному праву, хотя Израиль это отрицает.