В Палестине прошла массовая свадьба (фото)

В палестинском городе Наблус на Западном берегу 6 сентября прошла массовая церемония бракосочетания, с участием 80 палестинских пар.

Такие массовые свадьбы в Палестине традиционно проводятся каждый год. Для многих молодых палестинцев празднование традиционной свадьбы остается дорогостоящей и недостижимой мечтой, из-за чего многие пары откладывают никах (заключение брака) на неопределенное время, пока не соберут необходимые средства. Именно поэтому, администрация Палестины, как на Западном берегу, так и (особенно) в Газе, устраивает массовые совместные церемонии. Периодически эти церемонии спонсируют иностранные меценаты, в разное время пожертвования делали Турция и Объединенные Арабские Эмираты.