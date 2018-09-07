Брат саудовского короля раскритиковал войну в Йемене

Брат короля Саудовской Аравии выступил с редкой публичной критикой в отношении войны в Йемене, обвинив монарха и его могущественного наследного принца Мухаммада бин Салмана в развязывании разрушительного конфликта, в результате которого погибли тысячи мирных жителей.

Принц Ахмад бин Абдуль-Азиз аль-Сауд сделал свои комментарии перед группой протестующих у ворот своего лондонского дома.

«Какое отношение семья Аль-Сауд имеет к вашим лозунгами? Мы не имеем никакого отношения к тому, что происходит [в Йемене]. Некоторые руководители несут ответственность ... такие как король и наследный принц», - сказал принц Ахмад протестующим на видео, размещенном в Интернете.

«Я надеюсь, что война в Йемене закончится после завтрашнего дня», - добавил он.

В другой части видео он соглашается с осуждением протестующими августовского воздушного удара в Йемене, в результате которого погибли десятки мирных жителей, в том числе 40 детей.

Он также выразил сочувствие задержанным шиитским активистам в Бахрейне, и сказал: «Если бы мы могли [что-то сделать], мы сделали бы, если Аллах пожелает».

Редкая критика со стороны члена правящей династии намекает на растущее недовольство агрессивной политикой короля Салмана и его сына, наследного принца.

Принц Ахмад - младший брат короля Салмана и член так называемой Семерки Судайри - мощного блока сыновей основателя королевства.

Он служил заместителем министра внутренних дел королевства в течение 37 лет, прежде чем на короткое время взять на себя роль министра внутренних дел в 2012 году.

В 2015 году принц Ахмад призвал к свержению короля Салмана, чтобы заменить стареющего правителя на самого принца-диссидента.