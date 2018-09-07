У США есть доказательства подготовки химической атаки режимом Асада в Сирии

Существует «множество доказательств», что асадитский режим готовит атаки с применением химического оружия в Идлибе на северо-западе Сирии, заявил в четверг новый советник США по Сирии, предупреждая о рисках наступления на последний крупный повстанческий анклав в стране.

«Я весьма уверен, что у нас есть очень хорошие основания для предупреждения», - сказал Джим Джеффри, которого 17 августа назначили специальным советником госсекретаря Майка Помпео по Сирии, курирующим переговоры о политическом процессе в этой стране.

«Любое нападение для нас является нежелательным, как безрассудная эскалация», - сказал Джеффри нескольким журналистам в своем первом интервью о ситуации в Сирии с момента его назначения. «Существует много доказательств того, что химическое оружие готовится».

Белый дом предупредил, что США и их союзники будут реагировать «быстро и энергично», если правительственные силы будут использовать химическое оружие в широко ожидаемом наступлении.

Напомним, что судьба Идлиба будет обсуждаться сегодня на встрече, которая состоится в Тегеране между союзниками Асада - Россией и Ираном, и условным союзником повстанцев - Турцией.

«Мы узнаем в какой-то степени завтра, захотят ли русские пойти на компромисс с турками», - сказал Джеффри.

Джеффри описал ситуацию в Идлибе как «очень опасную» и сказал, что Турция пытается избежать тотального наступления сирийского правительства.

«Я думаю, что последняя глава истории Идлиба еще не была написана, турки пытаются найти выход. Турки проявили большую сопротивляемость нападению», - сказал он.

При этом Джеффри намекнул на возможное совместное американо-российской сотрудничество в борьбе с оставшимися «экстремистами» в Идлибе. По его словам, сейчас настало время для «крупной дипломатической инициативы», чтобы покончить с семилетним конфликтом. Тем не менее, США не уйдут из Сирии, пока не будет покончено с остатками ИГИЛ*, и пока в стране остается присутствие Ирана — а значит, американцы в Сирии скорее всего надолго.

*-запрещены в РФ