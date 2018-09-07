Катар станет первой страной Персидского залива, дающей ВНЖ мигрантам

Катар в скором времени станет первой страной Персидского залива, которая позволит некоторым из ее давних иностранных жителей стать постоянными жителями (резидентами).

Выпуская новый закон, эмир шейх Тамим бин Хамад аль-Тани наставил правительство во вторник, чтобы каждый год оно предоставляло постоянный вид на жительство 100 эмигрантам. Закон также позволяет большинству трудовых мигрантов покинуть страну без выездной визы.

Новый закон о постоянном жительстве отдает предпочтение детям, родившимся от матери граждански Катара, а также иностранным гражданам, которые проживают в стране более 20 лет и считаются «ценными» за свои навыки.

Всего в Катаре проживают около двух миллионов жителей.

Согласно новому закону, резиденты имеют право на такое же социальное обеспечение, что и граждане Катара, включая бесплатное медицинское обслуживание и образование в государственных школах. Им также будет уделяться первоочередное внимание на правительственных должностях.

Будучи постоянными жителями, иностранные мигранты, инвестирующие в Катар, больше не будут обязаны иметь граждан Катара в качестве своих партнеров. Новый закон также позволяет им владеть недвижимостью в стране.

После введения нового закона постоянные резиденты смогут въезжать и покидать страну без разрешения своих работодателей, что требуется для временных иностранцев.

Закон также позволяет иностранным гражданам, которые служат в вооруженных силах Катара, обращаться за видом на жительство.