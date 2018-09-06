В Казахстане молодых мусульманок не пустили в школу из-за платков

В школе имени Фирдоуси в таджикском селе Фирдоуси Туркестанской области Казахстана с 1 сентября не пускают на уроки учениц в хиджабах. Этим решением властей возмущены как сами школьницы, так и их родители, которые собрались у стен школы 3 и 4 сентября с требованием пусть на занятия их дочерей. Так как село таджикское, родители и их дочери пытаются объяснить ношение платков таджикскими обычаями (вероятно считая, что такой подход сработает лучше, чем ссылка на обязательные исламские нормы).

Сообщают, что восемь родителей, участвовавших в митинге, вызвали в полицию в районном центре Мырзакент.

Судя по последним сообщениям, администрация школы взяла верх. Почти все ученицы начальных классов и около 80 старшеклассниц (всего в школе обучаются 372 девочки) сняли платки. Сообщают, что три учительницы написали заявления об увольнении, тоже из-за отказа снять платки.

Со своей стороны власти продолжают твердить уже заезженную пластинку про обязательную школьную форму, утвержденную министерством образования, которой необходимо придерживаться во что бы то ни стало, а возмущение жителей Фирдоуси объясняют недостаточной работой по агитации и разъяснению происходящего. Почему тот же платок не является проблемой для ношения школьной (и любой другой, хоть военной, хоть полицейской) формы в Британии, зато является проблемой в мусульманском Казахстане, власти пояснить не способны.