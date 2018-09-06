В России нет проблемы антисемитизма: Левада-центр

Российские евреи считают, что в России нет существенной проблемы антисемитизма. Об этом свидетельствую данные исследования Левада-центра, проведенного по заказу Российского еврейского конгресса — сообщает РБК. Это исследование состоит из количественных данных (результатов опросов) и качественных данных (интервью с евреями).

«Исследования в средах, которые окружают евреев в городах России, показывают, что проявлений антисемитизма в адрес евреев нет и они маловероятны», — сообщается в докладе. Там же подчеркивается, что, по мнению респондентов, евреи более не воспринимаются в России «как актуальные враги».

По мнению авторов доклада, у снижения уровня антисемитизма есть две причины.

Во-первых, это сложность определения евреев и их относительно небольшое количество (около полутора миллиона человек) в стране. Во-вторых, общее отношение россиян к евреям стало значительно лучше. «На вопрос об отношении к евреям люди из прочих этнокультурных групп спешат заявить о своем позитивном отношении к таковым», — указали авторы исследования. По их словам, антисемитизм стал восприниматься как нечто «неприличное», и все больше россиян спешат проявить «демонстративную юдофилию».

О снижении уровня антисемитизма говорит и количественный анализ. По данным опроса, 76% респондентов отметили, что за последние пять лет проявления антисемитизма в России «остались на прежнем уровне», «уменьшились» или «значительно уменьшились». Только 17,6% сказали, что число случаев проявления антисемитизма увеличилось. То, что уровень антисемитизма сократился по сравнению с советским периодом, констатировали 80% респондентов.

Разумеется, это не означает, что российские евреи не опасаются угрозы антисемитизма вообще. Но как правило, говорят про антисемитизм как «спящую» угрозу и про «пассивный» антисемитизм в виде шуток и анекдотов. Но в целом, евреи осознают, что именно политика российского государства не оставляет места для антисемитизма. «Евреи понимают, что антисемитизм находится в подавленных формах, потому что на уровне высшего государственного руководства демонстративно проводится политика дружественного отношения к евреям и Израилю, — пишут авторы доклада, основываясь на интервью с российскими евреями. — Если на государственном уровне произойдет поворот к антисемитизму, это немедленно приведет к его подъему на местах»

В этой связи, необходимо вспомнить о третьей причине снижения роста антисемитизма, тесно связанной с двумя другими — рост исламофобии. Место евреев среди демонизируемых Иных в российском сознании прочно заняли мусульмане. Их много, они заметны в обществе, а исламофобия не только не считается неприличной, но наоборот, считается едва ли не обязательной чертой «русского гражданского общества», объединяя хипстеров, «интеллектуальных националистов», городских либералов, ватных патриотов, и даже «красных сионистов». Соответственно любовь к Израилю, убивающему мусульман, является почти обязательной чертой даже у оппозиции, склонной игнорировать тесные связи между Тель-Авивом и официальной Москвой, зато с радостью подхватывающей лозунги о «чеченской дани».