В Индии сняли запрет на гомосексуальные отношения

Верховный суд Индии декриминализировал гомосексуальные половые отношения в историческом постановлении.

Суд заслушал ходатайства, оспаривающие конституционную силу раздела 377 - закона колониальной эпохи, согласно которому однополые отношения являются «противоестественным преступлением», наказуемым 10-летним тюремным сроком.

«Любая дискриминация по признаку сексуальной ориентации нарушает основные права», - заявил в четверг в председатель Верховного суда Индии Дипак Миcра, который возглавляет орган из пяти судей.

Сотни участников ЛГБТ-организаций, собравшихся у здания Верховного суда в Нью-Дели, разразились громкими радостными воплями, когда услышали о решении суда.

А что же право-консервативная националистическая партия БДП, которая находится у власти в Индии? Она была подозрительно молчалива, лишь сообщив, что рассчитывает на мудрость суда. Как бы то ни было, отметим одну важную вещь — «правый консерватизм» сегодня, про какую-бы страну не шла речь, будь то Австрия, Германия, Британия или даже Индия, является неизбежно исламофобской и в тоже время гомофильской силой. И если Европа в этом смысле мало удивляет — в конце концов, при тотальной секулярности европейских народов, «консерватизм» там просто другое слово для ксенофобии, и никак не про моральные устои — то вот Индия удивила. Все таки, это страна, где религия продолжает играть важную роль.

Впрочем, возможно, что все дело как раз таки в индуистской культуре. Закон, объявляющий однополые отношения незаконными, воспринимается в Индии как колониальное наследие британских завоевателей, навязавших «гомофобию» толерантному индуистскому обществу.