Патриарх Кирилл раскрыл карты: Церковь в России сильна, как никогда

Вчера глава Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП, далее РПЦ) сделал достаточно знаковое заявление.

«Вот хотел бы сказать, что патриарх Кирилл сегодня свободен так, как никто никогда в Русской церкви не был свободен», - сказал Кирилл Гундяев. Так он отреагировал на разговоры о том, что РПЦ является полностью подчиненным государству институтом и безоговорочно выполняет указания государственной власти.

Глава РПЦ описал свои отношения с нынешним президентом РФ следующим образом: «...я ему рассказываю о том, что церковь делает. Чаще всего для него это такая, новость, но, по милости Божией, он всегда как-то очень положительно это воспринимает».

Отметим в этой связи, что в споре между теми, кто считает РПЦ ничего не определяющей марионеточной структурой, и Гундяевым, который фактически заявляет, что она влиятельнее, чем когда-либо в русской истории, мы однозначно считаем соответствующей действительности позицию последнего.

С распадом СССР чекисты, ненадолго выдвинувшие на первые роли наивных демократов, а потом задвинувшие их и сосредоточившие в своих руках всю власть, освободились от контроля со стороны КПСС, которая существенно ограничивала их деятельность и не давала им превратиться в ту международную мафию, которой они стали сейчас. Однако так как вместо создания сложной современной демократической системы они решили пойти по наиболее простому пути установления новой диктатуры, им потребовалась какая-то замена КПСС.

Ясно, что "Единая Россия" подобной заменой быть не может, ибо это не идеологическая партия, а сброд безыдейных приспособленцев. А вот РПЦ, взращенная самими чекистами в советские времена и полностью подконтрольная им в кадровом отношении, является генератором и оплотом новой государственной квазиидеологии - доктрины "русского мира".

Может показаться, что этим мы противоречим сами себе, так как подтверждаем, что РПЦ все же подконтрольна государству. На самом деле, нет, потому что сращенные с РПЦ круги уже давно не являются государством - это захватившая его мафия, правящая поверх формальных государственных институтов и законов. РПЦ же играет роль своего рода "ордена меченосцев", окормляющего эту мафию, и таким образом являющегося "параллельным государством", контролирующим номинальное государство РФ. При этом абсолютно и неприкрыто попирается конституция последнего, ст.14 которой устанавливает отделение религии от государства и равенство религиозных организаций перед законом.

И тут надо сказать пару слов о личности Кирилла. Как свидетельствуют лично и давно знающие его люди, по своей политической философии - он убежденный папист и фанат "Великого инквизитора" Достоевского. Это во многом объясняет его признание - РПЦ никогда не была так влиятельна, как сейчас, именно потому, что во главе ее никогда не стояли последователи папизма, чуждого русской православной традиции. В Московской Руси отношения царя и патриарха определялись как симфония, которая на практике зачастую выражалась в арестах и убийствах лидеров церкви, осмелившихся обличать царя. В петербургской империи церковь лишилась какой-либо самостоятельности и фактически стала духовным ведомством государства во главе с бюрократическим Священным Синодом. Коммунисты восстановили патриаршество, но превратили его в полностью номинальное.

Гундяев же, будучи креатурой чекистов, сформировался как церковный деятель на международном направлении, рассматривая своих католических коллег и партнеров как пример для подражания. Ну, а при Путине пазлы окончательно сложились - чекисты расчистили Гундяеву путь к власти в РПЦ, а он создал для них в ее лице удобную замену КПСС, не контролирующую и ограничивающую, а окормляющую их, а заодно и всю страну.