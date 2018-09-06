Марокко на страже границ Европы: более 1500 мигрантов отправят на юг страны

В Марокко министр внутренних дел Ляфтит, министр иностранных дел Насер Бурита и замминистра по делам иммиграции Абделькрим Бенатик провели в минувшую пятницу встречу с с послами стран Африки к югу от Сахары.

Согласно правительственным источникам, цитируемым TelQuel Arabi, эта встреча стала возможностью для марокканских чиновников объяснить африканским дипломатам необходимость перемещения сотен нелегальных мигрантов с севера королевства на юг страны.

Согласно тем же источникам, около 1500 нелегальных мигрантов из стран, расположенных к югу от Сахары, у которых в большинстве случаев нет документов, удостоверяющих личность, будут депортированы в южные города страны.



Марокко убеждает, что вся операция будет проведена в соответствии с международным правом — сейчас это главный вопрос, вызывающий беспокойство у правозащитников. Марокканцы говорят, что их страна стала объектом деятельности преступных мафиозных сетей, которые занимаются перевозкой мигрантов, и которые сосредоточили свою деятельность на марокканском побережье после закрытия ливийских границ.

В этом смысле африканские послы, приглашенные на это совещание, должны помочь идентифицировать 1500 мигрантов в координации с Международной организацией по миграции (МОМ), а также с Национальным советом по правам человека, чей президент Дрисс Язами был тоже приглашен на встречу в пятницу.

На Марокко в настоящее время давит Испания, требующая от королевства сдержать волны африканской миграции. В свою очередь Марокко осознает свою роль «защитницы Европы» и пытается ею пользоваться. В конце июля Рабат отправил Мадриду просьбу о предоставлении снаряжения на сумму 60 миллионов евро. Длинный список включая в себя транспортные средства, вертолеты, радары и т.д. — все для борьбы с незаконной иммиграцией. Испания уже отправила этот список марокканских требований в Брюссель, надеясь, что ЕС будет нести расходы.

При этом, власти Марокко настаивают на том, что они делают все возможное, чтобы справиться с исключительной миграционной волной, недавно проиллюстрированной насильственным массовым нападением на ограждение Сеуты примерно 800 мигрантами, которые пытались пересечь границу, закидывая охрану коктейлями Молотова.