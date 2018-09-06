Туристка из Турции оштрафована в Дании за ношение бурки

Турецкая туристка в Дании была оштрафована за нарушение спорного закона, который запрещает ношение в общественных местах исламской одежды, скрывающей лицо, в том числе никаб и бурку.

По данным полиции Западной Ютландии, 48-летняя гражданка Турции была оштрафована на 1000 крон (119 долларов США) в полицейском участке в Орхусе, где она пыталась продлить свою туристическую визу.

С помощью переводчика она рассказала, что не знает о том, что новый закон вступил в силу, но заплатит штраф. Из-за ее статуса в стране как туриста, она должна была заплатить полную сумму штрафа.

Согласно новому законодательству, которое вступило в силу 1 августа, ношение бурки, покрывающей все лицо, или ношение никаба, который оставляет открытыми только глаза, является уголовным преступлением. За первое нарушение закона женщины заплатить 1000 крон, во второй раз - 2 000 крон, и за третий раз - 5000 крон. Повторные «преступления» могут привести к штрафам до 10 000 крон или тюремному заключению сроком до шести месяцев.

28-летняя женщина стала первой мусульманкой, которая была оштрафована в Дании после вступления закона в силу.

Правительство уверяет, что этот закон не направлен против какой-либо религии, и не запрещает ношение хиджаба, тюрбана или традиционной еврейской шапочки (кипы).

Однако, многие активисты полагают, что закон несет ярко выраженный исламофобский характер, и уже неоднократно организовывали масштабные митинги протесты против этого закона.

Напомним, что Дания является не единственной страной Европы, где запрещено ношение никаба и бурки. Аналогичные законы имеют Австрия, Франция и Бельгия.