Еще один американский военнослужащий в Афганистане был убит, а другой был ранен, в восточном Афганистане в понедельник. Сообщается, что нападение было так называемой insider attack, то есть, нападением изнутри, со стороны военнослужащих афганского «союзного» правительства.

Это нападение - второй эпизод за менее чем два месяца, когда один из американских солдат был убит афганским солдатом. Военные США, которые сообщили о смерти своего солдата в заявлении в понедельник, не представили дополнительной информации, но сообщили, что раненый находится в стабильном состоянии.

Афганские официальные лица заявили, что нападение произошло сразу после полудня на операционной базе Шанк в провинции Логар к юго-востоку от Кабула. По их словам, на базе было организовано совещание с участием различных силовых структур, и один из гостей, афганский полицейский, внезапно открыл огонь по американскому офицеру. В тоже время, сам арестованный полицейский утверждает, что стрельба началась еще до того, как он открыл огонь, и что американец был уже застрелен.

В результате нападения в понедельник число американских военнослужащих, убитых в Афганистане в этом году, достигло шести человек. Всего два месяца назад другой американский солдат был убит во время нападения на базу в Таринкоте, городе в провинции Урузган, где примерно 150 солдат, которые дислоцированы в Кандагаре, обучают афганских солдат.

Американские войска в Афганистане сегодня в основном занимаются обучением и оказанием помощи Афганской национальной армии в рамках новой стратегии президента Трампа в Афганистане.

В настоящее время война с талибами ведется в основном силами афганских сил безопасности, при поддержке американской авиации. Однако, американские наблюдатели отмечают, что смерть американского солдата в понедельник - еще одно напоминание о том, что стратегия администрации Трампа, призывающая американские войска обучать, советовать и помогать своим афганским коллегам, тем не менее может нанести ущерб американцам.

Инсайдерские атаки остаются регулярной особенностью войны в Афганистане. В некоторых случаях расследования показали, что «Талибан» прямо отдавал приказы о нападениях, которые достигли максимума в 2012 году и составили 15 процентов смертей солдат в возглавляемой США коалиции в Афганистане. В прошлом году силы коалиции подверглись четырем инсайдерским нападениям, включая нападение в Восточном Афганистане, когда погибли три солдата Соединенных Штатов.

Эти атаки спровоцировали создание программы «Ангела-Хранитель», которая призвана защитить американских военных советников, работающих с афганскими «союзниками». Солдаты, назначенные «ангелами-хранителями», получают специальную подготовку, носят всегда заряженное оружие, бронежилеты и шлемы, когда американские советники работают с афганцами - даже когда они находятся внутри безопасных баз.

В целом, можно отметить, что создание специальных подразделений, которые должны защищать американских солдат от «союзников» на американских военных базах- это безусловно «победная» стратегия.

В тоже время ряд западных аналитиков задается вопросом — если американские войска по прежнему подвергаются крайней высокому риску инсайдерских атак в Афганистане, то в чем был смысл отвергать союзничество с сирийской оппозицией? Возможность высокого риска инсайдерских атак называлось главной причиной, чтобы не работать с сирийской анти-асадитской оппозицией (в которой действительно сильны анти-американские настроения). Однако, такие нападения случаются в Афганистане, как мы видим, в Иордании, где американцы сотрудничают с местными по программе борьбы с ИГИЛ*, и даже боевики YPG, прослывших едва ли не идеальными союзниками США, отметили себя убийством американских союзников. Так стоили ли эти риски того, чтобы отвергать сотрудничество мусульманами суннитами в Сирии?

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