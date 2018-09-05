Палестинский муфтий запретил принимать компенсацию за конфискованное Израилем имущество

Главный муфтий Иерусалима и палестинских территорий шейх Мухаммад Хусейн 3 сентября заявил, что принятие финансовой компенсации за палестинское имущество, конфискованное Израилем, запрещено.

Хусейн объяснил в своей фатве, что компенсация за землю, конфискованную Израилем, представляет собой «одобрение конфискации земли израильской оккупацией», и попросил палестинцев, которые потеряли свою землю или имущество, быть терпеливыми.

По словам фатвы: «Палестина - это земля вакфа, и поэтому запрещено продавать какую-либо ее часть врагам, потому что, согласно исламскому праву, это общественная собственность, а не частная собственность».

В апреле палестинские спецслужбы в Рамаллахе арестовали сеть брокеров в нескольких мухафазах, которые продавали палестинские земли Израилю.

Агентство призвало палестинцев проявлять бдительность в отношении любых договоров купли-продажи.

Напомним также, что массовые демонстрации вспыхнули в конце прошлого года после того, как лидеры греческой православной церкви продали несколько церковных объектов еврейским поселенческим объединениям в Иерусалиме.