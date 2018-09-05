Более 200 000 человек стали беженцами в Афганистане с начала 2018 года: ООН

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UNOCHA) сообщило, что с начала года из-за конфликта, в Афганистане были перемещены (то есть, попросту стали беженцами) более 200 000 человек.

Согласно отчету, опубликованному во вторник, в общей сложности 206 615 человек были перемещены в период с 1 января по 2 сентября. Эта цифра выросла по меньшей мере на 44 000, после сообщений о перемещениях чуть более месяца назад.

Это число включает более 30 000 человек, которые были временно перемещены во время боевых действий в городе Газни в середине августа.

Более 445 000 человек были перемещены из-за конфликта в стране в 2017 году.

По данным кабульского правительства в июле, по меньшей мере 13,8 процента из примерно 400 районов Афганистана полностью контролировались талибами, а еще 30 процентов оспариваются. В тоже время другие источники говорят о гораздо более высоких показателях присутствия Талибан в стране.