Прихожан мечетей заставили восстановить памятник Ленину

Если режим Асада расправляется с теми, кто поверил его обещаниям о примирении и амнистии незамедлительно, то режим Рахмона в Таджикистане стремится взять символический реванш за результаты гражданской войны спустя 20 лет.

Напомним, что гражданская война, которую вели исламские и демократические силы против недобитого коммунистического режима, закончилась вынужденным примирением сторон в 1997 году. Объединенная оппозиция согласилась оставить у власти партаппаратчика Эмомали Рахмона в обмен на формирование коалиционного правительства с ее участием, признание ее партий и их представленность в парламенте, интеграцию ее вооруженных подразделений в национальную армию. Однако как только Рахмон почувствовал благоприятную внешнеполитическую конъюнктуру (сразу после Крымнаша), он начал расправляться с оппозицией и мстить ей за события 20-летней давности.

Теперь пришел черед и... восстановления памятников Ленина. Ведь подобно другим постсоветским странам попытка революции в Таджикистане сопровождалась сносом его истуканов. Сейчас же их не просто возвращают на прежние места, но и заставляют верующих собирать на это деньги, а имамов руководить данным процессом.

Так, в Шахритуском районе Хатлонской области имамов всех районных мечетей обязали собирать с верующих деньги на восстановление в райцентре разрушенного памятника. В итоге, убранного истукана вернули, приделали ему отломанную руку и покрасили статую.

Как заявил один из имамов, с верующих в мечетях собирали в среднем по 1000 сомони (около $100), то есть, весьма немалую сумму, особенно для нынешнего Таджикистана.

Кстати, о маразме властей свидетельствует тот факт, что в отличие от памятников Ильичу, разрушенных в период гражданской войны, статую в Шахритусе устранили с согласия самих же властей уже в 2016 году. Но, видимо, старый коммунист Рахмон решил в очередной раз продемонстрировать и местным властям, и населению, кто в доме хозяин, и каковы те "священные символы", которые он обязывает чтить весь Таджикистан.