В дагестанском Каспийске хотят «Мир» поменять на «Сталина»

В дагестанском городе Каспийск, который относится к молодым быстрорастущим городам Дагестана, участники публичных слушаний в мэрии города практически единодушно проголосовали за переименование улицы Мира в улицу Иосифа Сталина. Такое решение в субботу, 1 сентября, поддержали 28 из 30 местных жителей, которые присутствовали на заседании комиссии. Об этом сообщает издание "Кавказ.Реалии".

Предложение об увековечивании имени кровавого коммунистического диктатора, виновного в депортации нескольких дагестанских народностей (не говоря уже о чистках и репрессиях, которые, как упоминают историки сталинской эпохи, были гораздо жестче на таких национальных окраинах) внес Иса Азиев — глава общественной организацией с простым и понятным названием «И. В. Сталин». Свою инициативу он считает «восстановлением исторической справедливости», так как улица Мира действительно когда-то называлась именем Сталина. Сторонников переименования не смущает даже тот факт, что вообще то в Каспийске уже есть улица Сталина. Нет, ее просто предлагают «понизить» до статуса переулка, чтобы не путать.

Примечательно, что один из участников заседания призвал оставить в стороне вопрос о терроре в сталинские времена. Он высказал мнение, что президент России Владимир Путин «своим поведением» намекает на необходимость увековечивать память Сталина в городской топонимике. Другой участник обсуждения назвал такое переименование без всякого на то основания «настоятельным желанием всех горожан». Более того, он отказался обвинять Сталина в репрессиях, заявив, что в них повинны местные жители по всему СССР — типичный тоталитарный прием по переносу ответственности с конкретных личностей на всех сразу.

Противники переименования говорят, что вопреки заявлениям о «настоятельном желании всех граждан», как минимум жители самой улицы Мира не хотят жить на улице Сталина, то есть, переименования. Как обычно в таких случаях, жителям просто предложили переехать.

Впрочем, если так пойдет дальше, и в городе, где большинство населения по крайней мере формально составляют мусульмане, решать вопросы будут такие общественники «активисты», то вполне можно ожидать переименования всего городка Каспийска в Сталинюрт, как и предлагали в конце 1930-х годов. И если тогда это решение отклонили, то сейчас, ради «исторической справедливости» и в духе прочтения поведения Путина, почему бы и нет? По крайней мере никто не удивится. В любом случае, кому не понравится, может переехать...