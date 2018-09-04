В Киеве прошел форум, посвященный крымскотатарскому языку

В столице Украины при поддержке турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TIKA) прошел форум, посвященный крымскотатарскому языку. Об этом сообщает издание Daily Sabah.

Мероприятие на тему «Форум языка свободы» было организовано с целью распространения крымскотатарского языка.

Организаторы и участники форума уделили особое внимание вопросам языка, а также провели тренинги о методах реализации проектов.

Организаторы форума отметили, что это лишь первый шаг в распространении крымскотатарского языка, работа по которому будет продолжена и в будущем.

Также в рамках форума был составлен план по дальнейшей реализации проектов относительно крымскотатарского языка.