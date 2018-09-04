В кыргызском Чолпан-Ата прошел саммит глав государств Тюркского Совета

В кыргызском городе Чолпан-Ата в культурном центре имени Чингиза Айтматова 3 сентября состоялся VI саммит глав государств Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ, Тюркский Совет).

Напомним, что ССТГ это организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Она была создана в 2009 году в Нахичевани, а ее штаб-квартира расположена в Стамбуле. В настоящее время членами являются Азейрбайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан (ставший полноправным членом только в этом году).

Сообщается, что Кыргызстан два года откладывал проведение саммита, и в этом году главы тюркоязычных государств впервые принимают участие в мероприятии в полном составе. До этого прошло пять заседаний ССТГ. Были случаи, когда не все участники принимали в нем участие. Значение этой встрече придало участие президента Узбекистана и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Кроме Мирзиёева, Орбана и принимающего гостей президента Кыргызстана Сооронбая Жэенбеков, в работе саммита приняли участие президенты Турции - Реджеп Тайип Эрдоган, Казахстана - Нурсултан Назарбаев, Азербайджана - Ильхам Алиев.

Участники саммита обсуждали необходимость углубления инвестиционного и экономического сотрудничества в рамках организации, развитие транспортных маршрутов, соединяющих восток и запад (в частности строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан). Кроме того, темами обсуждений послужили расширение географии организации, активизация работы по кибербезопасности, реализация проекта TASIM, развитие туризма между странами, расширение связей между молодежью государств и поддержка Всемирных игр кочевников (которые в следующий раз пройдут в Турции).

Одной из тем обсуждений саммита стал конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал обсудить вопрос региональной безопасности в рамках организации. Он заявил, что Нагорный Карабах – около 20% территории Азербайджана – многие годы остается под оккупацией Армении.

В своем выступлении президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также призвал страны ССТГ поддержать территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает пресс-служба президента Кыргызстана, по итогам саммита подписана Совместная декларация и принято 5 документов:

1) Решение о назначении генерального секретаря, заместителей генерального секретаря Совета сотрудничества тюркоязычных государств и президента Тюркской академии;

2) Решение о наделении Венгрии статусом наблюдателя в ССТГ;

3) Проект Концепции о взаимной интеграции тюркоязычных государств;

4) Совместное заявление глав государств ССТГ о развитии сотрудничества в сферах молодежной политики и национальных видов спорта;

5) Совместное заявление глав государств ССТГ по проведению 90-летия Чынгыза Айтматова.

Из всех решений отметим особенно участие Венгрии. Страна Евросоюза, неоднократно подчеркивающая свою приверженность к христианской цивилизации (вплоть до того, что она считается авангардом консервативной оппозиции Брюсселю), неуклонно настаивает на своей причастности к тюркскому миру (Турану).

Венгрия уважает и хранит свои тюркские корни, - сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на саммите. Он также добавил:

- Для меня большая честь, что мы получили возможность сотрудничать с вами. Мы, венгры, говорим на венгерском языке, это уникальный и своеобразный язык, который родственен с тюркским языком. Мы стоим на кыпчакско-тюркских началах.

Орбан также напомнил, что ежегодно в Венгрии проходит курултай, где принимают участие представители тюркоязычных народов.