Испания отменила оружейный контракт с Саудовской Аравией

Испания объявила вчера, что она отменила контракт, в результате которого Саудовская Аравия должна была приобрести у Мадрида вооружение на сумму 9,2 млн. евро, сообщает газета Eldiario.

В рамках сделки, которая была подписана правительством бывшего премьер-министра Мариано Рахоя, Испания должна была поставить около 400 высокоточных бомб.

Теперь Мадрид должен возместить Саудовской Аравии за платежи, уже произведенные за оружие.

Решение было принято Мадридом после саудовского авиаудара в начале августа, когда саудовцы уничтожили школьный автобус с 40 детьми.

Новое правительство Испании заявило, что все продажи оружия должны соответствовать строгим критериям безопасности, которые включают в себя гарантии, что оружие не используется ни в какой другой стране, кроме той, для которой они предназначены.

На прошлой неделе эксперты ООН по правам человека заявили, что некоторые воздушные удары коалиции во главе с Саудовской Аравией в Йемене привели к тяжелым жертвам среди гражданского населения и могут классифицироваться как военные преступления.