Школа "Медина" подвела итоги за первый учебный год

"ГИ" публикует отчетный материал, одного из самых успешных исламских онлан проектов на постсоветском пространстве:

Ровно год назад, 1 сентября 2017 года, наша Академия распахнула виртуальные двери всем желающим. Мы специально приурочили запуск «Медины» к дате, которую с волнением ждёт каждый учащийся.

В кратчайшие сроки «Медина» завоевала популярность у представителей разных национальностей, возрастов и даже вероисповеданий. Мало какой университет с многовековой историей может похвастаться наличием 24 000 студентов. Именно такое количество учащихся поступило к нам в 2017-2018 учебном году.

Такая востребованность укрепила нас в понимании того, насколько сильно жители постсоветских стран заждались качественного религиозного образования. Своими наблюдениями мы делились на международных площадках, выступая на ярмарках высшего образования в Москве и Киеве, презентуя Академию в арабских странах и Турции.

Ещё немного о цифрах

Первый год «Медины» - это более 350 000 просмотренных видеоуроков, свыше 100 000 сданных экзаменов и тестов. Если подсчитать общее время продолжительности просмотров, созданного нами обучающего контента за минувший год, выйдет астрономическое число - почти 11 лет непрерывных лекций!

Мы не забыли и о хадисе, который гласит: «Воистину, исцеление невежества – это вопрос». Преподаватели Академии весь год были в постоянном общении с учащимися и дали более 4 300 ответов на самые разнообразные темы, которые волновали наших студентов.

Спасибо вам за заинтересованность и отдачу!

Да, ученики – наша гордость

Свыше 400 слушателей «Медины» завершили цикл обучения в Школе «Медины», которая представляет собой начальный этап нашего проекта. Порядка двухсот из них уже успели получить свои аттестаты. Самые необычные истории успеха послужили примером многим людям, благодаря сюжетам и передачам о наших выпускниках. Вы могли видеть их на телеканале «Алиф», который является нашим верным партнёром.

Всё это, друзья, плоды именно вашего рвения и жажды углубленного познания веры.

Подарки и поощрения

Самому выдающемуся ученику года «Медина» подарила путёвку в хадж. Это невообразимое счастье: вкупе с приобретением обязательных познаний в религии отправиться к Дому Аллаха, исполнив важнейший столп ислама.

Кроме того, в каждом триместре «Медина» проводила конкурс «Лучший ученик сезона», в котором разыграла несколько iPad’ов, а победитель летнего конкурса среди детей сам выбирал подарок: велосипед или iPhone. Выбор призов неслучаен, поскольку планшеты и айфоны – лучшие гаджеты для подвижных и мобильных людей.

Кстати, о мобильности

Нашими программистами были разработаны приложения для операционных систем iOS и Android. Теперь свыше 3 500 смартфонов оснащены постоянным доступом к полному пользовательскому функционалу Академии «Медина». Знания в прямом смысле «в кармане». Что может быть удобней?!

Духовное и светское

В одном из хадисов сказано: «Стремление к знаниям – обязанность каждого мусульманина». Мы понимаем, как важно в современном мире не потеряв свою веру приобрести специальность. С этой целью «Медина» регулярно публиковала информацию о том, что значит быть образованным в XXI веке.

Нашими авторами создана уникальная энциклопедия из более чем 2 200 статей о крупнейших и экзотических университетах мира, технологиях улучшения памяти, новейших и традиционных образовательных технологиях, международных конференциях, грантах и стипендиальных программах, которые могли бы способствовать личностному, научному и профессиональному росту мусульман. Абсолютное большинство приводимых нами сведений появляется на русском языке впервые.

Что мы хотим сделать для вас в новом учебном году?

Подводя итоги первого года «Медины», мы с уверенностью смотрим на горизонт грядущих событий. В наших планах:

- Завершить создание аудиоверсий всех уроков. Нас будет можно не только смотреть, но и слушать. Так мы заботимся о тех студентах-аудиалах, которым привычнее усваивать материал на слух.

- Все лекции в текстовом формате. Когда это случится, наши ученики из самых отдалённых уголков Земли, где имеются проблемы с Интернет-соединением, смогут обучаться без привязки к видеоурокам. Достаточно скачать текстовый файл, распечатать – и вы приобретете те же знания, что и просмотревшие / прослушавшие мультимедийный курс. К тому же, имея под рукой полный текст лекции, легче сделать индивидуальный конспект.

- Охватить все суннитские богословско-правовые школы. Сегодня в «Медине» можно изучить три мазхаба, которые наиболее распространены в странах СНГ – ханафитский, шафиитский и ханбалитский. Но в последнее время всё больше интереса вызывает маликитская школа, которой следует около 30% мусульман планеты, главным образом в Африке. Мы ведём работу над запуском полноценного курса по каноническому праву этой школы, что само по себе есть беспрецедентное событие в русскоязычном сегменте Интернета.

- Запустить вторую ступень «Медины», а именно программу Колледжа религиозных наук. Наша конечная цель – сделать классическое исламское образование общедоступным. Поэтому мы не ограничиваемся уровнем Школы и устремлены планомерно доводить наших учеников до уровня студентов исламского университета. Колледж «Медины» – ваш следующий необходимый шаг на этом пути.

И в заключение, воздавая хвалу Всевышнему, мы постоянно изучаем сферу онлайн-образования, следим за инновациями, думаем над тем, как улучшить учебный процесс и надеемся, что в новом учебном году вас ждет ещё больше хороших новостей от Академии «Медина».