Трамп предостерег асадитов от «безрассудного нападения» на Идлиб

Президент США Дональд Трамп предостерег асадитский режим от начала нападения на провинцию Идлиб, удерживаемую повстанцами, на фоне опасений, что запланированное наступление создаст новый гуманитарный кризис.

«Президент Башар аль-Асад из Сирии не должен безрассудно атаковать провинцию Идлиб. Русские и иранцы совершат серьезную гуманитарную ошибку, если примут участие в этой потенциальной человеческой трагедии», - заявил Трамп в своем твиттере в понедельник.

«Сотни тысяч людей могут быть убиты. Не позволяйте этому случиться».

Предостережение прозвучало, когда министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф встретился с президентом Сирии в ходе неожиданного визита в Дамаск в преддверии ожидаемого асадитского наступления на Идлиб.

Напомним, что северная провинция Идлиб является последним крупным опорным пунктом повстанцев, сражающихся с Асадом, которого поддерживают как российские, так иранские силы. Москва и Тегеран настаивают на последнем сражении с теми, кого они называют «террористами», а Зариф говорит, что районы под контролем повстанцев должны быть «очищены» и возвращены под государственную власть (режим Асада).

Госсекретарь США Майк Помпео в пятницу заявил, что Вашингтон рассматривает любое нападение асадитского режима на Идлиб как эскалацию войны в Сирии, а государственный департамент предупредил, что Вашингтон отреагирует на любые химические атаки Дамаска.

В самом Тегеране 7 сентября должен будет пройти саммит лидеров Ирана, Турции и России, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.