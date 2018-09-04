Стоит ли чеченцу бороться с "пантюркизмом" на деньги Кремля?

Есть люди (например, мы), которые считают, что в государстве, подмятом под себя чекистами, невозможна настоящая общественно-политическая жизнь. Но некоторые с нами наверняка не согласятся. И укажут, что чекистское российское государство не только разрешает общественную жизнь, но и финансирует ее из своего кармана.

Например, Фонд президентских грантов выделил аж 8 218 999 рублей на проект "Социализация тюркоязычной молодежи России в условиях глобализации и формирования российской нации".

Что же это за проект такой? Оказывается, невзирая на личную дружбу Путина и Эрдогана перед духовно-скремной Россией продолжает стоять угроза пантюркизма. "Чтобы осознать реальность пантюркистских угроз необходимо посмотреть на количество подписчиков этнонационалистических и пантюркистских сообществ в социальных сетях. Так, в соцсети «Вконтакте» в пантюркистской группе «ЕДИНЫЙ ТЮРКСКИЙ НАРОД – ЕТН» состоит свыше 24900 человек, в группе «Радио «Азатлык» - свыше 5300 человек, в группе молодых татарских этнонационалистов «Азатлык» – свыше 9300 человек, а в сообществе молодых башкирских этнонационалистов «Башкорт» - свыше 30900 человек. Кроме того, стоит обратить внимание на то, что 21 марта 2018 г. в Киеве татарские и финно-угорские националисты объявили о создании общественно-политического движения «Свободный Идель-Урал», целью которого является выход территории Урала и Поволжья из состава России", - пишут авторы проекта в обоснование того, почему государство должно раскошелиться на их благое дело.

Всему этому пантюркизму они предлагают противопоставить - "снижение уровня радикализации и сепаратистских настроений в тюркоязычной молодежной среде. Уменьшение роли внешнего влияния на тюркоязычную молодежь России". А добиваться этого следует путем донесения через различные мероприятия, от научных и культурных до спортивных, мысли о том, что "Российская государственность - это симбиоз славянских и тюркских цивилизаций, византийская этика православного государства и евразийские амбиции мира кочевников".

Кто же является автором проекта, призванного поставить "евразийские амбиции мира кочевников" на службу "православного государства"? Может, Роман Силантьев или Раис Сулейманов, которые вполне могли бы подписаться под этими формулировками?

Но нет, проект поручен Благотворительному фонду "Центр содействия устойчивому развитию гражданского общества", который возглавляет известный... чеченский молодежный активист Азамат Минцаев.

В этом месте, конечно, должен возникнуть когнитивный диссонанс. Чеченец борется с пантюркизмом на деньги Кремля, да еще и пропагандируя идею России как православного государства, которому должны быть подчинены амбиции мира кочевников - если это так, то все очень плохо...

С другой стороны, не будем формалистами. Участникам русскоязычной блогосферы Минцаев известен как религиозный молодой человек, неоднократно привлекавший внимание общественности к проблемам мусульман, в том числе, нарушению их прав силовиками. Поэтому, можно попытаться в данном случае применить к нему правило хусну занн, то есть, предположить благое о намерениях мусульманина.

Так, возвращаясь к вопросу о реалиях путинской системы, но уже без шуток, понятно, что это почти полный аналог позднесоветской системы, где-то в смягченном виде, учитывая наличие ширмы многопартийности и т.п., но где-то в ужесточенном, учитывая реалии гибридного политического террора. Ясно, что добиваться чего-то внутри таких систем, то есть, не подвергая себя риску быть записанным во враги государства, экстремисты и т.д., можно только мимикрируя - изображая лояльность системе и тиражируя ее официозную чушь. Насколько это дозволенный и приемлемый для мусульманина путь, в данном случае выведем за скобки - как говорится, есть то, что есть.

Поэтому, если в этих условиях кто-то решил подоить государство на то, чтобы за его деньги добиться результатов, противоположных заявленным, или под верноподданической ширмой поддержать какую-то национальную и интеллектуальную жизнь братских мусульманских народов, или же просто, чтобы "освоить бюджет", сведя КПД такого проекта для системы к нулю - это одна история. И будем надеяться на то, что это именно история героев данного повествования, потому что в противном случае, если они искренне собираются делать заявленное, как уже говорилось, все очень плохо.

Впрочем, наши герои должны понимать, что как публичные люди, которых воспринимают как представителей кавказской молодежи, берясь за освоение бюджета на поприще работы с тюркской молодежью, они вторгаются в очень чувствительную сферу межэтнических отношений.

Сегодня все титульные народы российских республик, как и сами эти республики подвергаются разнообразному прессингу "русского мира" - шовинистической спайки чекистов и церковников - от административного прессинга, до идеологического и массированных атак на национальные системы образования. Однако между кавказскими народами и народами Волго-Уральского региона (а в обосновании на получение гранта помимо тюркских народов упоминаются и угрофинские) в этом смысле есть существенная разница. Если кавказцы компенсируют языковую и культурную русификацию взрывным демографическим ростом, что в отдельных моментах позволяет им даже быть ее выгодоприобретателями, то для поволжских народов сохранение их политической автономии, республиканских национальных образовательных систем и инфраструктур, это вопрос жизни и смерти соответствующих этносов уже в ближайшие несколько поколений. Поэтому, демонстративно вписываясь в кремлевский тренд борьбы с национальным самосознанием поволжско-тюркских народов (а жупел пантюркизма всегда использовался именно для этого), кавказские ребята, какими бы благими побуждениями они ни руководствовались, создают тем самым очень нехорошее для кавказско-тюркских отношений впечатление.

Понятно, что тем, кто по тем или иным соображениям пытается добиваться каких-то результатов внутри этой системы (выводя сейчас за скобки, правильно ли это или нет), приходится действовать внутри заданных рамок. Тем не менее, и им, если они смотрят в будущее и рассчитывают пережить ее, стоило бы задуматься о том, по каким делам о них будут вспоминать потом, а также о том, какие последствия их действия будут иметь для них и тех сообществ, которые они представляют.