Умер Джалалуддин Хаккани, основатель афганской вооруженной группы его имени.

Основатель «сети Хаккани», одной из самых эффективных вооруженных групп Афганистана, которая почти повсеместно признана террористической, умер после продолжительной болезни, о чем связанные с ним афганские талибы объявили во вторник.

В заявлении движения «Талибан»* говорится, что Джалалуддин Хаккани уже несколько лет болел и не вставал с кровати.

«Хотя его превосходительство Хаккани Сахиб покинул нас физически, его идеология и методология продолжатся», - говорится в заявлении.

Хаккани, который основал сеть в 1970-х годах, несколько лет назад отказался от оперативного руководства группой в пользу своего сына Сираджуддина Хаккани, который теперь является заместителем лидера афганских талибов.

Хаккани стал знаменит как партизанский лидер в войне афганских муджахидов против советских войск, оккупировавших Афганистан. Как говорят эксперты, в 80-е годы он был настоящей головной болью как для советских войск, так и для просоветского режима в Кабуле. Тогда он был союзником американцев, но позже объединившись с талибами, сражался с американскими войсками после свержения талибов в 2001 году.

Его группа стала известна сложными, хорошо организованными нападениями как на афганские, так и на американские военные, а также на гражданские объекты.

Американские и афганские официальные лица не раз заявляли, что группа, базирующаяся в регионе Северного Вазиристана в Пакистане, работает при поддержке пакистанских спецслужб. Этот обвинение отвергает Пакистан, который при этом указывает на ранние связи сети с ЦРУ США.

«Он занимался очень сложными атаками и использовал инновационные методы в асимметричной войне, создавая головную боль для афганского правительства», - сказал политический аналитик из Кабула Муштак Рахим.

Учитывая, что всей оперативной деятельностью сейчас занимается его сын Сираджуддин Хаккани, пока не ясно, какое прямое воздействие на его группу окажет смерть Джалалуддина Хаккани.

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