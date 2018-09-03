В Тюменской области многодетную мусульманскую семью хотят лишить опеки над детьми

В Тюменской области, в Ялуторовском районе, в татарской деревне Осинова, органы опеки уже длительное время подвергают давлению многодетную мусульманскую семью. 8 взятых из детдома под опеку и воспитываются в полной благополучной мусульманской семье. Несмотря на семейное благополучие органы опеки грозят изъять детей. "За что?" - может спросить читатель. Что такого страшного делает приемная семья с детьми, что ужасы российского детдома могут оказаться предпочтительнее, чем воспитание в полной семьи, в окружении любви и заботы?

Оказывается, две русские девочки, взятые из детдома и попавшие в мусульманскую традиционную семью, следуя примеру тех людей, что стали для них вторыми родителями, приняли Ислам и сами (добровольно!) одевают головные платки и длинные платья, чтобы ходить в школу, соблюдают предписания Ислама относительно пищи и т. д.

Именно такое поведение детей (не употребление наркотиков, распитие алкоголя или безудержный разврат) взбудоражило руководство Новоатьяловской средней общеобразовательной школы, в которой учатся дети, в частности ее директора, Мирязова М. М. Как сообщает приемная мать детей, Зюльфия Мустафетова, к ним домой, в отсутствие взрослых приходили психологи и работники опеки, допрашивавшие детей. Со всеми детьми вели также беседы в школе, пытаясь выяснить, действительно ли они добровольно приняли Ислам. Ответ детей о добровольности принятии Ислама руководство школы и органы опеки не удовлетворил. Девочкам, Диане и Ирине, стали угрожать тем, что их не возьмут в дальнейшем ни в одно учебное заведение из-за платка на голове, и даже рассказывали нелепые сказки о том, как они облысеют из-за своего хиджаба, и как их могут изнасиловать, потому что (якобы) в городах охотятся на таких девочек. А самое главное — им угрожают, что в случае, если они не снимут платки, их изымут из семьи, а саму семью расформируют.

Интересно, что к давлению на семью подключили даже одного из местных тюменских муфтиев — Зинната Садыкова. Он посетил семью и тоже уговаривал их согласиться с требованиями школы, иначе детей могут забрать.

По словам семьи, органы опеки даже не скрывают того факта, что главный фактор, вызывающий их реакцию - "как же вы смеете обращать в ислам русских девочек?".

Сейчас семья написала жалобу в Генеральную прокуратуру, справедливо указывая на то, как все причастные к гонению на них органы нарушают конституцию РФ и право на свободу совести.

На фото: "нормальный" образ девочки в "нормальной" одежде, с точки зрения школы. Фотография с официального сайта школы.