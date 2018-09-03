США не будут больше финансировать палестинских беженцев

Администрация Трампа остается верна курсу на полнейшее убийство американской «мягкой силы» в исламском мире, и вместе с прекращением помощи пакистанской армии (отметим, что Исламабад заявляет, что это никакая не помощь, а деньги, которые США должны Пакистану за его военные расходы в интересах США), прекратили полную поддержку Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (UNRWA). Напомним, что UNRWA это основное агентство ООН, которое занимается помощью палестинским беженцам в Сирии, Ливане, на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, в частности занимается организацией образования, здравоохранения и предоставлением социальных услуг.

Американская сторона аргументирует отказ финансовой неэффективностью «постоянно расширяющегося сообщества бенефициаров». Разумеется, этот шаг приветствовал Израиль, так как израильтяне в принципе не хотят слышать про палестинских беженцев, ведь это подразумевает, что палестинцы не просто арабы, которых должны принять и растворить в себе другие арабские страны, но коренные жители Палестины, обладающие правом на возвращение.

Палестинские официальные лица резко раскритиковали решение США приостановить финансирование агентства назвав его «вопиющим нападением» против палестинского народа. К тому же, этот шаг последовал всего лишь через неделю после того, как США сократили экономическую помощь Палестине в размере более 200 миллионов долларов.

Однако, нельзя сказать, что это решение кого-то сильно удивило. Вместе с признанием Иерусалима как столицы Израиля, это решение администрации Трампа является логичной частью откровенно про-изральской и арнти-палестинской позиции Вашингтона.

Напомним, что БАПОР (UNRWA) было создано в 1949 году после того, как 700 000 палестинцев были насильственно перемещены из своих домов сионистскими военизированными формированиями в преддверии создания государства Израиль.

В настоящее время оно предоставляет услуги пяти миллионам палестинских беженцев на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа, а также в Иордании, Ливане и Сирии.

В этом году правительство США ранее сократило свой бюджет на операции БАПОР на оккупированных палестинских территориях с 365 миллионов долларов до всего лишь 65 миллионов, что привело к сокращению объема работы и сокращению числа контрактов на неполный рабочий день для многих палестинских сотрудников агентства и штатных сотрудников.

В конце июня ООН попросила страны-члены заполнить критический дефицит финансирования, вызванный сокращением финансирования правительством США.

«Положение палестинцев определяется большой тревогой и неуверенностью, прежде всего, потому что палестинские беженцы не видят решения своего бедственного положения на горизонте», - сказал Пьер Крахенбуль, директор БАПОР на конференции ООН.

Ранее на этой неделе БАПОР предупредило, что если Вашингтон не продолжит финансирование, это, вероятно, приведет к большей нестабильности в регионе.

«Вы должны задать себе вопрос: как бы выглядел Ближний Восток, если бы самые уязвимые люди в этом регионе не получали услуги от гуманитарной организации ООН», - сказал агентству Anadolu сотрудник БАПОР Крис Гинесс.

Правительство США также настаивает на сокращении числа палестинских беженцев - от пяти миллионов до 500 000 человек и рассчитывает только тех, кто был вынужден покинуть свои дома семь десятилетий назад, следовательно, миллионы их потомков будут исключены (что является израильским требованием, разумеется).

Впрочем, дополнительная помощь палестинским беженцам может придти из Европы. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что потеря агентства ООН «может развязать неконтролируемую цепную реакцию». Именно поэтому правительство Германии в пятницу заявило, что значительно увеличит финансирование БАПОР.

«В настоящее время мы готовимся предоставить дополнительные значительные средства», - сообщил Хайко Маас в письме министрам иностранных дел Европейского союза.

В этом году Германия уже предоставила агентству 81 миллион евро. Маас не раскрыл, сколько еще даст Германия, но сказал, что этого недостаточно, чтобы компенсировать нынешний дефицит агентства в размере 217 миллионов долларов. «Поэтому тем более важно, чтобы мы, как Европейский союз, совместно предпринимали дальнейшие усилия», - сказал Маас, добавив, что БАПОР играет важную роль в стабильности региона.

«Потеря этой организации может развязать неконтролируемую цепную реакцию», - сказал он. Судя по всему, вопрос поддержки Палестины, как отмечают наблюдатели, становится еще одним пунктом разногласий между США и ЕС, в добавок к ядерной программе Ирана, отношениям с Турцией и т. д.

Также Иордания заявила в четверг, что проведет кампанию по сбору средств, чтобы помочь агентству ООН выжить, включая обращение в Лигу арабских государств.