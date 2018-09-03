В Сирии за август погибли 391 гражданское лицо: правозащитники

Согласно сообщению, опубликованному сирийской независимой правозащитной организацией в субботу, в прошлом месяце погибли 391 человек, в том числе 66 детей.

В своем заявлении Сирийская сеть по правам человека (ССПЧ) сообщила, что ответственность за большинство погибших несет режим Башара Асада.

«Около 239 гражданских лиц были убиты в результате атак режима в августе, в том числе 13 детей и восемь женщин», - сообщает ССПЧ.

Она также заявила, что российские силы, главный сторонник режима Башара Асада, были ответственны за гибель 36 гражданских лиц в Сирии в прошлом месяце.

По данным ССПЧ, около 15 гражданских лиц были убиты группировкой YPG, связанной с РПК, в том числе тремя детьми и тремя женщинами.

Пятеро детей в числе других 12 мирных жителей были убиты боевиками ИГИЛ* в Сирии в прошлом месяце, в то время как другие неопознанные стороны несут ответственность за смерть 88 гражданских лиц, в том числе 25 детей и 17 женщин.

Правозащитная группа заявила, что с январе в раздираемой войной Сирии погибли в общей сложности 6 036 гражданских лиц, и призвала международное сообщество обеспечить защиту гражданских лиц и привлечь к ответственности виновных в убийстве гражданских.

Напомним, что эти цифры могут быть лишь верхушкой айсберга, так как правозащитники учитывают только те смерти, которые они смогли подтвердить.