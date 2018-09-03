Эрдоган и Жээнбеков открыли самую большую мечеть в Центральной Азии

Центральная мечеть имени имама Сарахси, названная в честь знаменитого ханафитского факиха, жившего в 11 веке, официально открылась в воскресенье в столице Кыргызстана Бишкеке. Мечеть была построена фондом, связанным с турецким Управлением по делами религии (Диянет) и является самой большой в своем роде в Центральной Азии, с возможностью разместить около 30 000 человек.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, находящийся с официальным визитом в стране, присоединился к своему кыргызскому коллеге Сооранбаю Жээнбекову на церемонии открытия.

Мечеть построена в классическом османском стиле и очень похожа на впечатляющую мечеть Коджатепе в Анкаре. Строительство мечети началось в 2012 году на 35 акрах, принадлежащих духовному управлению Кыргызстана.

Мечеть, которая уже стала новой достопримечательностью киргизской столицы, не говоря уже о значении для мусульман страны, имеет 7500 квадратных метров закрытого пространства, что позволяет молиться одновременно 9000 человек. Как в открытом, так и в закрытом пространстве мечеть может одновременно вмещать 30 000 человек. Наряду с молитвенными зонами в мечети есть большая автостоянка, учебные комнаты, конференц-зал для изучения Ислама и столовая. У мечети есть четыре минарета высотой 68 метров каждый и по три балкона на каждом минарете. С куполов мечети, украшенных османским орнаментом, свисают две большие люстры. Большой купол высотой 37 метров, внутренний диаметр которого составляет 23 метра, а снаружи - 25 метров, венчают вершину мечети. В постройке также использовался белый мрамор из Турции.

Выступая на открытии мечети, Эрдоган назвал ее не мечетью, а «комплексом», намекая на ее многофункциональность, и сказал, что он надеется, что она оживит «исторические связи между Анатолией и Центральной Азией». «Я надеюсь, что эта мечеть будет символом единства и мира между братьями и сестрами. Мы - одна нация с двумя государствами, и кроме того, мы - одна умма [мусульманская община]», - сказал Эрдоган.

Отметим, что помимо мечети, турецкие официальные лица также открыли культурный центр, созданный государственным агентством по сотрудничеству и координации Турции (TİKA) в Бишкеке, а первая леди Турции Эмине Эрдоган открыла в воскресенье центр, посвященный покойному киргизскому писателю Чингизу Айтматову.