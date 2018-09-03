Команда сайта "Голос Ислама" возобновляет свою работу

Команда сайта «Голос Ислама» рада сообщить читателям, что с сегодняшнего дня возобновляет регулярное информационно-аналитическое вещание. И хотя наше положение пока нестабильно, по воле Аллаха и посредством наших читателей нам удалось достигнуть уровня, позволяющего возобновить работу на данный момент. В случае же изменения обстоятельств мы будем информировать о них читателей дополнительно.

Прежде всего, мы хотим поблагодарить тех наших читателей, которые откликнулись на наш призыв помочь своему проекту - кто мольбами и перепостами, а кто предложениями материальной помощи, пусть даже это были несколько сотен рублей. Пусть Аллах воздаст вам за ваши намерения и вашу готовность поддержать свой сайт! Особо мы хотим поблагодарить тех читателей, которые возложили на себя бремя обеспечения нашей работы на регулярной основе. Ведь информационная война требует профессиональной деятельности, своего рода профессиональных армий, пусть даже это такие небольшие подразделения, как наше. Поэтому, если современного журналиста можно считать информационным воином, то тот, кто обеспечивает его работу, подобен тому, кто снарядил воина и приобрел тем самым ту же награду, что и он, как дошло из достоверного хадиса.

Хвала Аллаху, в нашем сегменте Уммы нашлись люди, не только желающие, но и способные обеспечить профессиональную работу такого проекта как «Голос Ислама». Что свидетельствует о том, что мусульмане постсоветского пространства достигли определенного уровня сознательности и дееспособности. Взятая нами пауза в работе сайта была призвана выяснить ответить на этот вопрос — нужен ли постсоветской части Уммы регулярный проект, претендующий на медийный вес и заметность внутри гражданского общества, его как мусульманской, так и немусульманской частей? Ведь в отличие от множества пабликов, куда достаточно закидывать ссылки несколько раз в день, сопровождая их короткими комментариями, или телеграм-каналов, компилирующих высказывания серьезных экспертов в «аналитику», работа профессиональных журналистов требует определенных вложений.

Оказалось, что та позиция, которую транслировала команда «Голоса Ислама», востребована. А раз так, то его авторы будут продолжать свою работу не только на личных любительских ресурсах, а создавая на профессиональной основе качественный общественно-политический контент для русскоязычного сегмента Уммы.

Политика и ориентиры «Голоса Ислама» останутся неизменными — мы и дальше собираемся быть рупором Исламской уммы и говорить о ее проблемах и достижениях, не ограничивая себя рамками отдельных государств, партий, джамаатов и политических лидеров, которые должны оцениваться интересами Ислама и мусульман, а не наоборот.

И вся хвала Аллаху, Господу миров.