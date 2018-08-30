А. Невзоров на Эхе Москвы о тоннах кокаина: «Ребята, кокса нет, но вы держитесь»

А.Невзоров― Хорошо. Ребята, смотрите, у каждой недели должна быть какая-то единая, крайне характерная и характеризующая эту неделю фраза, которая должна прозвучать обязательно. Такая фраза, разумеется, есть. Вообще, ее должен был бы сказать своей партии Дмитрий Медведев. Но поскольку он тогда пропал, то, вообще-то, это я могу обратиться к «Единой России» со следующими словами: «Ребята, кокса нет, но вы держитесь».

Дело в том, что, как вы знаете, разыгралась драма с задержанием и изъятием нескольких тонн брикетированного и аккуратно расфасованного в упаковки с символикой «Единой России» кокаина. Но вообще, вся эта ситуация, она позволяет по-другому взглянуть на эту партию, гораздо более оптимистично. Мое мнение о «Единой России» улучшилось, потому что до этого дня я был уверен, что все члены «Единой России» регулярно принимают нафталин.

Конечно, остались вопросы по пакетикам. Непонятно, это суточная доза, разовая? Все оправдания, которые звучат, они всерьез приняты быть не могут. Понятно, что это некий сухой партийный паек. Понятно, что он не доехал и поэтому в Государственной думе, там всё очень грустно. Там люди ползают просто как притравленные мухи. Не принимаются законы, сколько лобков не потрогано… То есть никакой законодательной активности нету.

Но вот самые лютые приметы недохавшей партии, они на данный момент зарегистрированы в городе Псков. Там уже держаться не могут. И местный главный единоросс, пребывая в состоянии, которое наркологи называют абстинентный синдром, он обклеил Псков плакатами «Враги народа», но почему-то на эти плакаты разместил свою собственную фотографию. Но это объясняется просто – что, в общем, пакетики до адресатов не дошли, и это сейчас мы все почувствуем.

А. Невзоров: Мнение о «ЕР» после истории с наркотиками улучшилось, до, я был уверен, что члены «ЕР» принимают нафталин.