Кто, а главное, для чего стремятся объединить российских мусульман

Как известно, сегодня в различных регионах РФ действует несколько десятков независимых друг от друга мусульманских духовных центров, как областного значения, так и межрегиональных. Ни для кого не секрет, что духовные центры, претендующие на общероссийский статус, ведут между собой упорную борьбу, ни столько за умы мусульман, сколько за единоличное представление российских мусульман перед светскими властями и близость к оной. За все эти годы, такая возня различных духовников, претендующих на лидерство на забытом ими поле ислама, большинству мусульман абсолютно без интереса. Проживающие в регионах мусульмане живут своими заботами, строят мечети, создают общины, стараются по мере сил и возможностей оживлять религию Аллаха, полагаясь в этом только на себя и свои общины.

Однако, часть российских мусульман, старающаяся вникать в сложные перипетии взаимоотношений духовных центров и их лидеров, отмечают некоторые из них, которые, в результате само пиара одних или чудачеств других, более заметны в масс-медиа.

Конечно же все слышали о «Центральном духовном управлении мусульман России» (ЦДУМ) с центром в Уфе, которое возникло по указу российской царицы Екатерины. Начиная с 1992 года его бессменно возглавляет, не без известный для мусульман России муфтий Талгат Таджуддин.

В 1994 году, имам московской мечети Равиль Гайнутдин, отделившись от ЦДУМ, создал свое «Духовное управление мусульман Центрально-Европейского региона», которое в последствии стало называться ДУМ РФ, а также Совет муфтиев России, куда на короткое время входили духовные центры Северного Кавказа, которые скопом покинув СМР, затем создали свой «Координационный центр мусульман Северного Кавказа», председателем которого по сей день является Исмаил Бердиев.

При этом не стоит забывать, что сегодня во многих крупных регионах страны, таких как, например, Татарстан, Башкортостан, Мордовия, Пензенская, Ульяновская, Самарская, Свердловская области, действуют независимые духовные управления, а кое где и по несколько, некоторые из которых, формально, относятся к различным духовным центрам.

Усилиями властей, в 2010 году, под громким названием «Российская ассоциация исламского согласия», спешно был зарегистрирован еще один духовный центр для российских мусульман или, как его еще называли «Всероссийский муфтият». По плану властей этот муфтият должен был объединить в себе региональные муфтияты в единый духовный центр мусульман России. Инициатором этого проекта, по мнению многих экспертов, считался Владислав Сурков, являвшийся в то время первым заместителем руководителя президентской администрации. Возглавить этот глобальный амбициозный проект администрации, возложили на муфтия Ставропольского края Мухаммада Рахимова. На тот момент новоиспеченный «Всероссийский муфтият» привлек к себе, в основном, часть спойлерных духовных центров, созданных в различных регионах для нейтрализации деятельности реально работающих центров мусульман. Такая попытка раскола мусульман коснулась Мордовии, Рязанской, Свердловской области, Пермского края, затем к ним присоединились одни из муфтиятов Ростовской области и Чувашии.

Но, учитывая искусственный характер создания этого новообразования и разношерстность его участников, эта структура, по милости Аллаха, развалившись прекратила свое существование так и не успев реализовать грандиозные планы его отцов.

Несмотря на постоянно муссируемые и упорно распространяемые слухи со стороны тех или иных духовных отцов от ислама о том, что ставка властями по объединению мусульман делается именно на них, в реальности, эта пиар-акция, мало интересующая мусульман, остается лишь несбыточной мечтой части чиновников, мечтающих окончательно приручить российских мусульман под управлением одного из своих ставленников.