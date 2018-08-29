Важная новость: ЕСПЧ признал неправомерным запрет книг Саида Нурси в России

ЕСПЧ признал неправомерным запрет в России книг известного турецкого богослова - гордости современной Турции - Бадиуззамана Саида Нурси (1878-1960). Как известно, Президент Турции Р.Т. Эрдоган называл Саида Нурси "совестью турецкой нации". Решение, вынесенное 10 июля, в нынешний вторник опубликовано на сайте суда. Таким образом, Европейский суд по правам человека снял запрет на публикацию русских переводов его 14 книг. В 2007 году Коптевский райсуд Москвы признал собрание его произведений под общим названием "Рисале-и-Нур" ("Трактаты света") экстремистскими.

Решение вынесено по двум жалобам, объединенным в одно производство. Первую подали в декабре 2007 года московский культурно-образовательный фонд "Нуру-Бади" и лично его сооснователь и директор Ибрагим Ибрагимов. Вторую направило в апреле 2011-го Единое духовное управление мусульман Красноярского края.

10 июля 2018 года в ЕСПЧ прошел в закрытом режиме судебный процесс. Решение московского суда обжаловал директор культурно-образовательного фонда "Нуру Бади" Ибрагим Ибрагимов, издававший на русском языке собрание произведений Саида Нурси. Об этом сообщается на сайте Европейского суда по правам человека.

В Федеральном списке экстремистских материалов числятся 49 его произведений. Более того, объединение читателей книг Саида Нурси — «Нурджулар» — 10 лет назад признано Верховным судом РФ экстремистским, запрещено и внесено в соответствующий Перечень Минюста.

Власти России ссылались на то, что эта исламская литература не может защищаться Конвенцией, т.к. пропагандирует ненависть к немусульманам.

Европейский суд решил, что труды Саида Нурси не являются экстремистскими и признал, что московские судьи нарушили право на свободу вероисповедания и свободу выражения мнения при рассмотрении дела. Таким образом, Россия нарушила статью 10 (свобода выражения мнения) Европейской конвенции. ЕСПЧ присудил Ибрагимову компенсацию в размере €7500. Российские суды, запрещая книги Нурси как пропагандирующие ненависть к немусульманам, не анализировали самих работ, указал ЕСПЧ. Не приводилось в решениях и цитат из богослова, о которых можно было бы сказать, что они вызывают вражду. В действительности же, отметил Страсбургский суд, никакой необходимости запрещать книги Нурси в демократическом обществе нет.

В России судебное разбирательство в отношении книг началось в сентябре 2006 года. Оно проходило в закрытом режиме. Коптевский районный суд Москвы признал произведения богослова - признанные в мире тафсиры Корана - экстремистскими и запретил их публикацию. В частности, суд нашел в книгах "возбуждение религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства и неполноценности граждан по признаку их отношения к религии".

ЕСПЧ подвесил вопрос о соответствии самого Федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности» требованиям Конвенции, процитировав негативное мнение Венецианской комиссии. По сути, ЕСПЧ дал возможность властям РФ в ближайшее время внести соответствующие изменения в законодательство. Об их необходимости недавно подробно высказался Совет по правам человека при президенте РФ, в том числе в части, касающейся признания произведений экстремистскими.

Центр "Сова", однако, отмечал, что в России единого общества последователей и читателей произведений Саида Нурси в действительности никогда не существовало. "Запрет "Нурджулар" был запретом организации-фантома, — отмечали эксперты центра. — Он объясняется тем, что российские власти ошибочно восприняли сочинения Нурси как "пропаганду пантюркизма", которого они опасаются, как и любых идей, гипотетически угрожающих целостности России".

После запрета "Нурджулар" против читателей книг Нурси в России были сфабрикованы уже десятки уголовных дел об экстремизме. Первые годы фигурантам давали условные сроки, а с 2015-го начали давать и реальные. Так, 31 мая нынешнего года житель Избербаша Ильгар Алиев был осужден к восьми годам общего режима. 25 июля, сообщал Forum 18, Верховный суд Дагестана подтвердил такой срок. Насколько известно, это самый суровый приговор из числа вынесенных до сих пор по делам читателей книг Саида Нурси.