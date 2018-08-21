Обращения Ид Мубарак, С Праздником Жертвоприношения! 21 августа в 10:15 Новости Уммы 0 Редакция "Голоса Ислама" от всей души поздравляет наших читателей и всех мусульман с великим праздником нашей религии - Аид аль-Адха (Курбан Байрам, День Жертвоприношения)! Пусть Аллах примет наши благие намерения и дела и дарует мусульманам ощущение блага этого праздника и вкушения его жертвенных яств! Со своей стороны в этот День мы объявляем о своих намерениях и планах возобновить работу сайта в ближайшее время. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха илля Ллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, уа ли Лляхи ль-Хамд!