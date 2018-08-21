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Ид Мубарак, С Праздником Жертвоприношения!

21 августа в 10:15 Новости Уммы 0

Редакция "Голоса Ислама" от всей души поздравляет наших читателей и всех мусульман с великим праздником нашей религии - Аид аль-Адха (Курбан Байрам, День Жертвоприношения)!

Пусть Аллах примет наши благие намерения и дела и дарует мусульманам ощущение блага этого праздника и вкушения его жертвенных яств!

Со своей стороны в этот День мы объявляем о своих намерениях и планах возобновить работу сайта в ближайшее время.

Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, ля иляха илля Ллаху, Аллаху Акбар, Аллаху Акбар, уа ли Лляхи ль-Хамд!

Автор: Редакция
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